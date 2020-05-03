القضاء يعلن عن تمديد العمل بنظام الحالة الاستثنائية

غزة- الرأي

أصدر المجلس الأعلى للقضاء بغزة، جملة من القرارات التي تنظم العمل في المحاكم النظامية خلال الحالة الاستثنائية بسبب حالة الطوارئ المعلنة لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلن المجلس في بيان له صباح اليوم الأحد، عن تمديد الفترة الاستثنائية بشأن تنظيم العمل في المحاكم النظامية من صباح الأحد الموافق 3 مايو 2020 إلى يوم الخميس القادم 21 مايو 2020.

وأوضح، أن العمل بنظام الحالة الاستثنائية يستمر فيه نظر طلبات الدعاوى المستعجلة والوقتية امام درجات التقاضي كافة وإلغاؤها وإعادة النظر فيها واستئنافها حسب الأصول.

كما يستمر نظر القضايا التي توافق أطرافها على إنهائها صلحاً مع تقديم موعد جلستها أمام درجات التقاضي كافةً.

ونوه إلى أن كل محكمة ستضع جدولاً زمنياً لإنهاء القضايا الموسومة باللاصق الأحمر وفق التعميم رقم11/2020 مع عمل كل ما يلزم وبالتعاون مع نقابة المحامين الفلسطينيين.

ولفت إلى أن مدة وقف المدد القانونية انتهت بتاريخ 30/4/2020.

وشدد على مراعاة عدم تأجيل جلسات التقاضي مدة تزيد عن أسبوع، داعية كل الجهات المختصة لتنفيذ أحكام ما ورد في القرار والعمل به من تاريخه اليوم3 مايو 2020.