الزكاة بالأوقاف تشرع بتنفيذ مشروع إفطار (30.000) صائم

غزة- الرأي

شرعت الإدارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية، بتنفيذ مشروع إفطار أكثر من (30.000) صائم خلال شهر رمضان المبارك، بواقع (1000) صائم يوميًا على مدار الشهر الفضيل، وذلك بدعم كريم من مجموعة عطاء التطوعية.

من جانبه شكر مدير عام الادارة العامة للزكاة أ. أسامة اسليم، مجموعة عطاء التطوعية على دعمها المتواصل للأسر الفقيرة والمحتاجة في قطاع غزة، مؤكدًا في الوقت ذاته على أن ادارته ستوصل رسالتها الإنسانية والعمل على تقديم الدعم لتلك الأسر.

من جهتهم، عبر المستفيدون عن شكرهم للإدارة العامة للزكاة ومجموعة عطاء على جهودهم في تقديم العون والمساعدة لهم، من خلال تقديم مشاريع إغاثية تساهم في التخفيف عنهم في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة خاصة في ظل أزمة " كورونا" .