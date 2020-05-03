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الأوقاف تكرم الفائزين بمسابقة أفضل مقاطع مرئية لأبناء الوعاظ

03 آيار / مايو 2020 11:40

الأوقاف تكرم الفائزين بمسابقة أفضل مقاطع مرئية لأبناء الوعاظ
الأوقاف تكرم الفائزين بمسابقة أفضل مقاطع مرئية لأبناء الوعاظ

غزة- الرأي

كرمت الإدارة العامة للوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف والشئون الدينية،  الفائزين بمسابقة أفضل ثلاثة مقاطع مرئية قصيرة لأبناء الوعاظ والخطباء والواعظات التي أطلقتها الشهر الماضي.

وأوضح د. وليد عويضة مدير عام الوعظ والإرشاد،  أن إدارته أطلقت هذه المسابقة بداية الشهر الماضي، والتي كانت تستهدف إظهار المواهب الدعوية والوعظية لدى أبناء الخطباء والوعاظ والواعظات.

وأشار إلى أنه شارك فيها 50 مشاركًا من أبناء الخطباء والوعاظ والواعظات بمقاطع مرئية قصيرة، ومن ثم تم تشكيل لجنة فنية متخصصة لاختيار الفائزين وفق المعايير التي وضعت مسبقًا.

وهنأ عويضة الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى وهم: الأول على عامر الجعفراوي الفائز بمبلغ ٣٠٠ شيكل، والثاني نزار أحمد كلاب ٢٠٠ شيكل، والثالث عبد الله ياسر عبد الرحمن الفائز بمبلغ 100 شيكل.

ونوه مدير عام الوعظ أنه سيتم تكريم أصحاب أفضل عشرة مقاطع بجوائز عينية، وكذلك تكريم جميع المشاركين بجوائز ترضية، في إطار تشجيعهم على الاستمرار في تطوير مهاراتهم في الإلقاء والخطابة.

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