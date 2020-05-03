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معروف يوجّه رسالة للصحفيين باليوم العالمي لحرية الصحافة

03 آيار / مايو 2020 11:43

رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف
رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف

غزة - الرأي

وجّه رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف رسالة للصحفيين في اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف اليوم الأحد.

وقال معروف في الرسالة: "أتوجه إلى جموع الاعلاميين الفلسطينيين بتحية الإكبار والإجلال تقديرا لما يلاقونه في خدمة صاحبة الجلالة، وعرفانًا بدورهم الوطني في تثبيت حضور الرواية الفلسطينية ودحض دعاوى الاحتلال، رغم ما يعانوه جراء الاحتلال من جرائم واعتداءات متواصلة".

وأضاف: "ليوم نستذكر العشرات من شهداء البيت الصحفي الفلسطيني، وندعو لهم بالرحمة والقبول ولأهلهم بجميل الصبر، ونبرق تمنياتنا القلبية لمئات الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل والمعافاة التامة، وللأسرى من الصحفيين بالفرج القريب والتحرر من المعتقلات".

وتابع: "نستحضر اليوم رسالتنا ومسؤوليتنا في الحفاظ على حرية الكلمة والرأي والنقاش الحر المنضبط بالنزاهة والموضوعية وأصول العمل المهني، وإذا كان صحفيو العالم يفخرون بانتمائهم لهذه المهنة السامية، فإن الصحفي الفلسطيني يضيف إلى هذا الفخر شرف الانتماء إلى قضيته الوطنية العادلة".

كما قال معروف: "أثبتم دوما أنكم فرسان الميدان وعيون الحقيقة بأقلامكم المتدفقة بدم الشهادة، وكاميراتكم المعبأة بقوة الحق، أثبتم أن حياة القلم والكاميرا ليست كحياة البشر، فحياة القلم أبدية، وبقاء الصورة لا يحده الزمن".

وأكد على حق الصحفي الفلسطيني بممارسة مهنية خالية من أشكال التضييق أو الانتهاك، مشددا على ضرورة أن يتحلى الصحفي بالعمل وفق القانون والقيم والأخلاق المهنية والمجتمعية المُتعارف عليها، ووفق المسئولية المجتمعية والوطنية التي تُعد السياج الذي يحميهم، مجددا الالتزام بالدفاع عن الصحفي والوقوف إلى جانبه، والسعي الحثيث لتوفير بيئة العمل المناسبة.

وجدد معروف دعوته بضرورة الوحدة وجمع الكلمة وتحمل الصحفيين المسؤولية والأمانة التاريخية تجاه حالة الانقسام.

وأضاف: "أخاطبكم اليوم ونحن أحوج ما نكون للصحفي الملتزم، الصحفي الذي يتمتع بالموضوعية ويتسلح بالمصداقية، ويؤمن أن الكلمة مسئولية أمام الله وأمام التاريخ وأمام الشعب، فنحن كإعلاميين لا نملك في واقع كالذي نحياه، وتحديات كالتي نواجهها، لا نملك ممارسة لغو القول، لا نملك ترف المبالغة، ولا التهويل ولا التهوين".

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