زراعة رفح تنظم جولة إرشادية على مزارعي الزهور

رفح- الرأي

نظمت مديرية زراعة رفح، جولة إرشادية على مزارعي الزهور داخل المحافظة جنوب قطاع غزة، وذلك لتقدير الأضرار التي لحقت بهم نتيجة عدم تسويق منتجاتهم بسبب جائحة "كورونا"

وشارك في الجولة عدد من المهندسين الزراعين ضم كل من م. كمال عقيل م. اسامه شيخ العيد وم. شريف الشاعر، واستمع المهندسين لأهم المشاكل التي تعرض لها مزارعي الورود خلال الفترة السابقة والتي جاءت نتيجة جائحة كورونا مما ادى لتكبدهم خسائر فادحة في المحصول بسسبب انعدام التسويق خلال الفترة السابقة.

وتبلغ المساحة المزروعة بالزهور حاليا قرابه ال 20 دونم مزروعة بحوالي ثمانية اصناف من الزهور،