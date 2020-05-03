الأوقاف تبث مواعظ رمضانية بلغة الإشارة

غزة- الرأي

شرعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية يوم الجمعة ماضية في بث مواعظ مرئية رمضانية بلغة الإشارة، مستهدفةً فئة الصم.

وأوضح د. وليد عويضة مدير عام الوعظ والإرشاد بالأوقاف، أن هذا المشروع يأتي ضمن المسئولية الملقاة على عاتقنا بوزارة الأوقاف في تعزيز الثقافة الدينية وتنمية الجانب الروحاني لدي جميع فئات المجتمع ومن ضمنها فئة الصم لتمكينهم من الاستفادة من فضائل شهر رمضان وأداء فريضة الصيام على أكمل وجه.

وأكد عويضة أن الإدارة العامة للوعظ والإرشاد تسعى بشكل مستمر إلى تطوير أدائها الدعوي باستخدام كل الطرق المناسبة في الوصول إلى جميع شرائح المجتمع.