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زكاة معسكر خان يونس توزع مساعدات مالية وعينية علي الأسر الفقيرة

03 آيار / مايو 2020 11:50

زكاة معسكر خان يونس توزع مساعدات مالية وعينية علي الأسر الفقيرة خلال الشهر الفضيل
زكاة معسكر خان يونس توزع مساعدات مالية وعينية علي الأسر الفقيرة خلال الشهر الفضيل

خان يونس- الرأي

وزعت لجنة زكاة معسكر خان يونس التابعة للإدارة العامة للزكاة مساعدات مالية وعينية على عدد من الأسر الفقيرة والمحتاجة, بتمويل من أهل الخير والإحسان, والذي يأتي في إطار سعيها الدؤوب للتخفيف من حدة ومستوى الفقر الذي تعيشه هذه الأسر.

من جهته أوضح رئيس اللجنة الشيخ سامي الدسوقي أن لجنته نفذت مجموعة من المساعدات علي الأسر المتعففة ، شملت (طرود غذائية لعدد 210 أسرة) ، ( وكفالات أيتام عدد 68 يتيم بقيمة 7100 شيكل) ، (مساعدات مالية 32 أسرة بقيمة 3775 شيكل ) ، منوهًا الى أن عدد المستفيدين بلغ ( 310 ) أسرة متعففة.

وأشار الدسوقي أن اللجنة لن تدخر جهدًا في مواصلة طريق الخير للفقراء والمحتاجين والعمل على دعمهم وتقديم كل ما يلزم لهم, مستشهدًا بقول رسولنا الكريم "من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عليه كربة من كرب يوم القيامة"

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