الزكاة بالأوقاف توزع طرودًا غذائية على ( 1500 ) أسرة فقيرة

غزة- الرأي

وزعت الادارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية، طروداً غذائية على 1500 أسرة متعففة وفقيرة في قطاع غزة ، وذلك بتمويل كريم من مؤسسة تيكا التركية.

وأوضح مدير عام الادارة العامة للزكاة أ. أسامة إسليم، أن إدارته شرعت بتوزيع تلك الطرود على الفقراء والمحتاجين عبر لجان الزكاة المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة، وذلك من أجل خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني المرابط في ظل انتشار فايروس كورونا

وثمن اسليم، دور الجمهورية التركية رئاسة وحكومة وشعباً في خدمة الشعب الفلسطيني وتقديم كافة أشكال الدعم له في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاغاثية والاقتصادية.