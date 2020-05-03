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عالجت كافة القضايا المعروضة على مكاتبها

شؤون العشائر تُنجز أكثر من 500 قضية خلال أبريل المُنصرم

03 آيار / مايو 2020 12:04

شؤون العشائر تُنجز أكثر من 500 قضية خلال أبريل المُنصرم
شؤون العشائر تُنجز أكثر من 500 قضية خلال أبريل المُنصرم

غزة- الرأي

عالجت الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح التابعة لوزارة الداخلية، عبر لجانها المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة خلال أبريل الماضي 522 قضية مُجتمعية متنوعة تقدم بها المواطنون عبر مكاتبها.
ووفق ما جاء في التقرير الشهري الصادر عن الإدارة، أنجزت مكاتب العشائر والإصلاح في المحافظات الخمسة 100% من القضايا المعروضة على مكاتبها، حيث عالجت مكاتب العشائر (522) قضية تقدم بها المواطنون لمكاتب الإدارة في المحافظات.
وتتنوع تلك القضايا المعالجة بين مشاجرات، وقضايا مالية، وخلافات على أراضي، وحوادث ومشاكل عائلية، وقضايا قتل، وسرقات، وغيرها.
وأوضح التقرير، أن لجان الإصلاح في المركز الرئيسي عالجت خلال فروعها المنتشرة في المحافظة 183 قضية، في حين أنجزت لجان الإصلاح في محافظة الشمال 88 قضية.
بدورها، أنجزت لجان إصلاح خانيونس 91 قضية، بينما أنجز في محافظة رفح 134 قضية، وداخلية الوسطى 26 قضية خلال أبريل.
من جانبه أكد رياض الزيتونية مدير عام الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح على حرص الإدارة الشديد وعلى مدار الساعة على إصلاح ذات البين وإرساء قواعد السلم المُجتمعي وذلك على امتداد قطاعنا الحبيب.
يذكر أن 90 لجنة إصلاح تنتشر في جميع محافظات قطاع غزة، تواصل الليل بالنهار لتحقيق السلم والاستقرار المجتمعي، من خلال التوفيق بين الناس، وإصلاح ذات البين، ومعالجة الخلافات بين المواطنين .

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