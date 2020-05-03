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بتكلفة 10000 شيكل...

زكاة الدرج بالأوقاف تنفذ مشروع المساعدات النقدية علي الأسر الفقيرة

03 آيار / مايو 2020 12:05

زكاة الدرج بالأوقاف تنفذ مشروع المساعدات النقدية علي الأسر الفقيرة
زكاة الدرج بالأوقاف تنفذ مشروع المساعدات النقدية علي الأسر الفقيرة

غزة- الرأي

نفذت لجنة زكاة الدرج التابعة للإدارة العامة للزكاة بوزارة الأوقاف مشروع توزيع مساعدات مالية على الأسر الفقيرة ، بتكلفة إجمالية بلغت (10000) شيكل، حيث استفاد من هذا المشروع نحو 100 أسرة فقيرة ، بتمويل كريم من أهل الخير والإحسان.

وأوضحت اللجنة أن هذا المشروع يأتي ضمن المشاريع الانسانية والخدماتية التي تقدمها اللجنة للأسر المتعففة، للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا وأهلنا في قطاع غزة الذين يعانون ظروفًا اقتصادية صعبة بفعل الحصار المفروض عليه خاصة في ظل أزمة" كورونا".

وفي نفس السياق،  وزعت تكية غزة الخيرية التابعة للجنة 400 وجبة افطار صائم مكونة من الأرز والدجاج المشوي وشوربة الجريشة على 200 أسرة متعففة في مدينة غزة .

وبينت اللجنة أنها تبذل جهودًا كبيرة من أجل خدمة هذه الأسر، مؤكدًة على أن اللجنة ستواصل دورها في سبيل التخفيف عن هذه الاسر وتعزيز صمودهم على هذه الأرض.

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