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مجلس بلدية خان يونس يقر تسهيلات وأنظمة لخدمة المواطنين وتطوير المدينة

03 آيار / مايو 2020 12:18

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غزة-الرأي

قام مجلس بلدية خان يونس جنوب محافظات بإقرار مجموعة من الأنظمة والقوانين والتسهيلات النوعية لخدمة المواطنين والرقي بواقع المدينة في شتى المجالات في إطار المساعي الرامية إلى حفظ مقدرات شعبنا وحقوق الأجيال المتعاقبة.

وقال رئيس البلدية م. علاء الدين البطة:" أن المجلس البلدي قد اعتمد مجموعة من الخطط وقام بتشكيل اللجان الفرعية لمتابعة أداء البلدية وتجويد خدماتها بالشكل المطلوب وتعزيز سياسة الانفتاح الخارجي على المؤسسات المحلية والدولية بما يساهم في دفع عجلة التطوير والنهوض بالخدمات الأساسية في كافة قطاعات العمل البلدي.

وأوضح م. البطة أن المجلس البلدي قد عقد (117) جلسة محلية شملت (33) جلسةً إدارية لتنظيم عمل إدارات البلدية ومتابعة الأداء بشكل مستمر، و(84) جلسة تنظيم وبناء لمنشآت المواطنين وتشييد المنازل الجديدة أو تعلية طوابق علوية.

وبين م. البطة أن المجلس البلدي قد اتخذ مجموعة من القرارات من أهمها: إقرار المخطط الهيكلي لمدينة خان يونس 2020، وهو الرابع في تاريخ المدينة وجاري اعتماده بشكل نهائي من قبل وزارة الحكم المحلي، واعتماد المخططات التفصيلية للشوارع ضمن التخطيط الحضري للمدينة، وكذلك فتح شارعي (41) في حي الأمل و(29) في حي جورت اللوت والبطن السمين وقيزان النجار اللذان مغلقان منذ عدة عقود.

وأشار إلى أهمية اعتماد نظام الفوترة الذكية من أجل تسهيل تقديم الخدمات الالكترونية للمواطنين، مبيناً أن البلدية كانت السباقة والأولى على مستوى البلديات والتي أطلقت اسم "صناع الجمال" على العاملين بقسم النظافة، وكذلك قرار منع استخدام مكبرات الصوت للحفاظ على سلامة المرضى وكبار السن والأطفال ومنع الإزعاج.

وأضاف أنه قد تم إلى جانب ما سبق إصدار عدة قرارات بإغلاق الحرف المخالفة للأنظمة الصحية حفاظاً على سلامة الجمهور، واعتماد برنامج لتعزيز الخدمات المقدمة للحالات الإنسانية ومساعدتها وفق الامكانيات، ومنح خصومات بنسب مختلفة للذمم المالية المستحقة، شملت ذوي الإعاقة، والأسرى الأبطال، وأسر الشهداء وذمة المتوفي، ولأصحاب البيوت المهدمة، وتسهيلات مالية للملتزمين، واعتماد سياسة التدوير الوظيفي لتحسين الأداء الإداري للمؤسسة الخدماتية.

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