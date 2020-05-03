زكاة شرق الشجاعية تقدم مساعدات مالية بقيمة 5050 شيكل للمحتاجين

نفذت لجنة زكاة شرق الشجاعية التابعة للإدارة العامة للزكاة مشروع توزيع المساعدات المالية والذي استهدف (80) أسرة متعففة, بتكلفة إجمالية بلغت (5050) شيكل وذلك بتمويل كريم من أهل الخير والاحسان .
وأكدت اللجنة، أن المشروع يأتي في اطار المشاريع الانسانية والخدماتية التي تقدمها اللجنة للأسر المتعففة ، والذي يهدف للتخفيف عن كاهل أهلنا في قطاع غزة المحاصر وللوقاية من انتشار فايروس كورونا .
وفي ذات السياق نفذت اللجنة مشروع الطرود الغذائية لعدد 100 أسرة متعففة ، بتبرع كريم من أهل الخير, داعية أهل الخير في الداخل والخارج لتقديم يد العون والمساهمة في الوقوف بجانب الفقراء والمحتاجين من أبناء شعبنا ورسم البسمة على شفاه المكلومين .