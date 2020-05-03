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تربية الوسطى تفتتح ورشة عمل حول الصفوف الافتراضية لطلبة الثانوية العامة

03 آيار / مايو 2020 12:59

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غزة-الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم بالوسطى ورشة عمل حول الصفوف الافتراضية لطلبة الثانوية العامة عبر تقنية  Google Classroomلمجموعة من المعلمين في المباحث المختلفة لجعل التعليم أكثر متعة وفائدة ، وذلك بهدف تعزيز التواصل مع الطلاب، وتقديم أرقى الخدمات التعليمية باستخدام التكنولوجيا الحديثة،

وحضر الورشة مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج ومدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورئيس قسم الاشراف التربوي كمال أبو شملة ويحاضر خلالها مشرف التكنولوجيا عبد الرحيم يونس وعدد من المعلمين وذلك بمركز التدريب التربوي بالوسطى.

 بدوره ، قال  مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج :"أن مديرية التربية والتعليم حريصة على تطوير مهارات وقدرات المعلمين في مجال التعليم الافتراضي والتعليم عن بعد باستخدام احدث وسائل وبرامج التكنولوجيا الحديثة، خاصة في ظل حالة الطوارئ المعلنة بسبب جائحة كورونا.

وتحدث الحاج عن دور التعليم الالكتروني في تطوير مهارات الطلبة ورفع مستوى تحصيلهم من خلال الدروس الالكترونية والصفوف الافتراضية خاصة طلبة الثانوية العامة، وأوضح بأن ورشة العمل تعقد على مجموعتين ويتم خلالها مراعاة متطلبات الصحة والسلامة.

وأشاد مدير التربية والتعليم بجهود قسم الإشراف التربوي وخاصة مشرف التكنولوجيا والمعلمين ومساهمتهم الفعالة في انجاح هذه الورشة.

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