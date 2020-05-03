وزارة الاسرى تبرز انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين

غزة- الرأي

قالت وزارة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال ما زالت تعتقل فى سجونها 15 صحفيأ فلسطينياً، يتعرضون لأبشع الانتهاكات والجرائم والتى تمثلت بسياسة الاهمال الطبي في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة، أن الاحتلال يواصل جرائمه وعدوانه بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، حيث وصل عدد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الطواقم والأفراد العاملين في القطاع الإعلامي الى ( 158) انتهاكاً منذ بداية العام الحالي 2020م .

وذكرت وزارة الاسرى أبرز أشكال الانتهاكات :

• احتجاز ومنع الطواقم من العمل :

حيث تعرض عشرات الصحفيين أثناء عملهم للاحتجاز والمنع من التغطية وتحت تهديد السلاح مما عرض حياتهم للخطر وطال الانتهاك أكثر من مائة صحفي وصحفية.

استخدمت قوات الاحتلال الأسلحة الأوتوماتيكية في إطلاق الأعيرة النارية وتحديدا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط مخلفا إصابات خطيرة وسبق ان استشهد العديد من المواطنين الفلسطينيين جراء هذا الرصاص القاتل في حالة الإصابة بالرأس أو عن مسافة قصيرة .

• قنابل الغاز وقنابل الصوت :

كما استهدفت قوات الاحتلال الصحفيين في العديد من الفعاليات بقنابل الغاز السام والمسيل للدموع والذي يؤدي الى الاختناق والأزمات الصدرية وحجب الرؤية وترك اثر لأيام على صحة الإنسان وجهازه التنفسي، ولم تقتصر الخطورة على الغاز المنبثق من القنابل بل تعداه لإطلاق القنابل الغازية من الأسلحة الأوتوماتيكية مباشرة لأجسام الصحفيين مع سبق الإصرار والترصد لإيقاع اكبر أذى بهم، وكذلك اطلاق قنابل الصوت وتكمن خطورة هذه القنابل بالضغط الصوتي الخطير الذي تطلقه عند انفجارها وتحديدا على الجهاز السمعي والعصبي . كما ان خطورتها تكمن في شظاياها المعدنية لحظة الانفجار وارتطامها بأجساد الصحفيين مخلفة إصابات وجروح اتجاههم ما أدى لتسبب في جرح وحرق أجسام العديد منهم .

• عرض الصحفيين على المحكمة :

وبشأن الاجراء التعسفي والذي توسع في هذا العام ووصل الى أكثر من 50 اجراء للعرض امام المحاكم للتوقيف والتمديد والأحكام الجائرة .

• الاعتقال :

كما مارست قوات الاحتلال سياسة الاعتقال بحق الصحفيين الفلسطينيين وإخضاعهم للتعذيب والاحتجاز والاستجواب والذي وصل عدد المعتقلين الى 40 معتقلا صحافيا ولفترات متفاوتة في الأعوام السابقة، ولا زال 15 صحفيا يقبعون في سجون الاحتلال حتى اللحظة .

• اقتحام ومصادرة وإغلاق :

في حين ارتفعت الانتهاكات في هذا المجال بدرجة كبيرة جدا ومارسته قوات الاحتلال بحق الاذاعات والتلفزيونات والصحف والمطابع.

• المنع من السفر:

وفرضت سلطات الاحتلال سياسة منع الصحافيين من الحركة والسفر والتنقل ووضعت قيود مشددة على دخول الصحافيين الى القدس وداخل الاراضي المحتلة عام 1948 ، في المقابل منعت العديد من الصحافيين من السفر عبر معبر الكرامة تحت مبررات امنية ، الامر الذي شكل في مضمونه انتهاكا خطيرا لحقوق الصحافيين في حرية الحركة والتنقل.