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إدارة التمريض تتخذ عدة اجراءات احترازية لمواجهة فيروس "كورونا"

03 آيار / مايو 2020 01:31

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غزة-الرأي

 أكد مدير عام التمريض بوزارة الصحة د. خليل شقفة إنجاز إجراءات ادرية للتمريض للتعامل مع المرضى لمكافحة العدوى يتم فيها التركيز على سياسات وإجراءات وبروتوكولات للتعامل مع وباء "كورونا"، والتي تم التوافق بها دائرة الأوبئة، وتم تصنيفها وتدريب التمريض عليها،

ولفت شقفة الى وجود تقييم دوري لتطبيق السياسات، موضحاأن الوزارة اتخذت العديد من إجراءات الوقاية والسلامة والسياسات التمريضية لمواجهة وباء" كورونا"، وذلك من خلال التدريب المستمر للكادر الصحي من التمريض بإعداد الفرق المناوبة وتوزيعهم حسب حاجة مراكز الحجر الصحي الموزعة على المستشفيات والمراكز الصحية والفنادق والمستشفيات وغيرها من مراكز الحجر الصحي.

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