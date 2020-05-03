النقل والمواصلات تصدر التقرير الربعي الأول لعام 2020م

غزة- الرأي

أصدرت الإدارة العامة للتخطيط والعلاقات العامة بوزارة النقل والمواصلات، التقرير الأول لعام 2020م بتضمن أهم البرامج والمشاريع التي تم إنجازها وكذلك الأنشطة المختلفة لكافة قطاعات الوزارة وأهم المؤشرات التي توضح التطور الإداري والمالي في عمل الوزارة.

وبينت الإدارة العامة للتخطيط والعلاقات العامة في تقريرها، أن عدد المعاملات التي تم إنجازها خلال الربع الأول من هذا العام 65102 حركة وعقد سلسلة اجتماعات ولقاءات مع مؤسسات حكومية ومدنية بخصوص حل قضايا قطاع النقل والمواصلات.

وأوضح التقرير أن قطاع سلطة الترخيص قامت بإنجاز 38014 معاملة متنوعة من ترخيص المركبات والنقل على الطرق والمدارس والمعاهد.

وأشار التقرير إلى أن سلطة الموانئ البحرية نفذت أحدى عشر مشروعاً في ميناء غزة البحري استهدف البنية التحتية لقطاعي الصيد والمصطافين

وفي نفس السياق بين التقرير أن قطاع الشئون الفنية والهندسية قام بإجراء العديد من العاملات المختلفة التي تتعلق باستيراد المركبات و قطع الغيار وإصدار رخص الورش الفنية كما استمرت في حملات التوعية المرورية في كافة المدارس التعليمية.

وبين التقرير أن قطاع الشئون الإدارية والمالية قام بإنجاز العديد من المهام من خلال تطوير مرافق الوزارة على مستوى محافظات قطاع غزة إضافة إلى صيانة المرافق في الوزارة.

كما قامت الإدارة العامة للتخطيط والعلاقات العامة بإعداد الأخبار والتقارير الخاصة بأعمال الوزارة والرد على استفسارات المواطنين ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من لجنة متابعة العمل الحكومي والانتهاء من لجنة الحوافز.

من جهتها واصلت الإدارة العامة للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات الاستمرار في خطة تحديث وتجديد كافة البرامج المحوسبة في دوائر الوزارة ومتابعة أعمال الصيانة للأجهزة والمعدات الالكترونية.

وأوضح التقرير أن دائرة الشئون القانونية قامت بإنجاز حوالي 600 معاملة من خلال إعداد الأنشطة والقوانين والقرارات ومتابعة قضايا المحاكم والنيابة واستشارات قانونية ولجان تحقيق.

ومن جهتها قامت وحدة الرقابة الداخلية بإنجاز 71 زيارة رقابية ميدانية وداخلية ومتابعة لجان ورقابة الكترونية خلال الربع الأول من هذا العام.