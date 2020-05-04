النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2491) الاثنين 4/5/ 2020

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سيناريوات الضم في الضفة: كلمة الفصل للفلسطينيين

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اصابة مواطن بعد سطو مجهولين على استديو تصوير

بينيت يوافق على مشروع استيطاني للسيطرة على الحرم الإبراهيمي بالخليل

مدير عام "الأميرة بسمة" لـ"القدس": المؤسسة خسرت أكثر من 75٪ من دخلها

غزة: استشهاد مقاوم بطلق ناري بالخطأ خلال الرباط

ورقة معلومات حول ضم الضفة إلى إسرائيل وتأثيره على الفلسطينيين

232 حالة وفاة وأكثر من 16 الف حالة إصابة بكورنا في اسرائيل

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