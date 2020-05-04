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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2491) الاثنين 4/5/2020

04 آيار / مايو 2020 05:20

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2491) الاثنين 4/5/2020

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حدث في مثل هذا اليوم

  • 4 أيار (مايو)
  • 1994م توقيع اتفاق القاهرة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل بحضور الرئيس المصري حسني مبارك ووزير الخارجية الأمريكية وارن كريستوفر، بتأخير خمسة أشهر عن موعدها المحدد في إطار اتفاقية إعلان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، الذي جرى التفاوض عليه في عاصمة النرويج- أوسلو وتم توقيعه في العاصمة الأمريكية- واشنطن بتاريخ 13-9-1993م. تضمن بوجه الخصوص ما يلي: إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في مقاطعة أريحا: من منطقة تمتد على مساحة (54كم2) من إجمالي المقاطعة البالغة مساحتها (354كم2)، إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. من مساحة (219كم2)أي ما يعادل 60% من إجمالي مساحة القطاع البالغة (365كم2) ،خضوع توسيع منطقة الحكم الذاتي إلى مفاوضات جديدة، إقامة حرس فلسطيني على جسر اللنبي على الحدود الأردنية، تقسيم قوات الشرطة الفلسطينية البالغ عددها تسعة آلاف رجل سوف ينتشرون في مناطق الحكم الذاتي إلى أربع أقسام (الشرطة المدينة وشرطة الأمن العام وشرطة المخابرات وشرطة الطوارئ والإنقاذ) مع ضرورة وضع أسمائهم بتصرف إسرائيل التي تحتفظ بحق التسريح لكل من يتورط في أي نشاط إرهابي.
  • 1948م قامت العصابات الإسرائيلية الإرهابية بقتل أكثر من 70 أسيراً من قرية عين الزيتون كانوا مقيدين بأيديهم وأرجلهم وقالت اليهودية نتيبا بن يهودا في كتابها "خلف التشويهات" عن مذبحة عين الزيتون في 3 أو 4 أيار عام 1948م: إنه أعدم حوالي 70 أسير مقيداً من أهالي القرية.
  • 1948م عصابة الأرغون اليهودية تحتل قرية العباسية قرب مدينة يافا في فلسطين.
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