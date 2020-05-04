النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2491) الاثنين 4/5/2020
أخبار فلسطين
- السلطة الفلسطينية تتجه لتمديد حالة الطوارئ لشهر ثالث لمكافحة تفشي فيروس كورونا
- حماس: جرائم إسرائيل بحق الصحافيين هدفها “طمس الحقيقة”
- الاحتلال يقرر الاستيلاء على مرافق قرب الحرم الإبراهيمي
- »مصادرة أراض جنوب قلقيلية لإقامة مقبرة للمستوطنين
- الشخرة: تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا يرفع الحصيلة إلى 246
- غزة: "الجهاد" تطلق حملة "وفاؤنا" لزيارة الجرحى وعوائل الشهداء والأسرى
- ملحم: إرتفاع عدد الإصابات اليوم إلى 15 بعد تسجيل 6 إصابات
- اللجنة الوطنية: "الإيسيسكو" تدعم قطاع التعليم الفلسطيني بتقنيات التعليم
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أخبار إسرائيلية
- محدث) بينيت يصادق نهائيا على مشروع استيطاني في الخليل واقامة مصعد في الحرم الإبراهيمي..
- المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في الاتفاق بين نتنياهو وغانتس
- كورونا في البلاد: 29 إصابة جديدة وحصيلة الوفيات 232 حالة
- وزير الحرب الاسرائيلي يعقب على الانباء حول إمكانية عقد صفقة تبادل أسرى بين حماس واسرائيل
- مشروع قانون لـ"الكنيست" لشرعنة ضم الأغوار ومستوطنات الضفة
الاخبار الدولية
- أميركا: إسقاط قضية تعويض بـ900 مليون دولار ضد منظمة التحرير والسّلطة
- مسؤول دولي: مخطط الضم الإسرائيلي لن يوقف عبر التوبيخ.. والمنظمة تطالب بإجراءات استباقية
- مسؤول أمريكي يحذر إسرائيل من المستثمرين الصينيين وسط أزمة كورونا
- 130 نائباً بريطانيا يُطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل
- اليونيسف تحذر.. 10 ملاين طفل معرضين لعدم الحصول على لقاحات بسبب كورونا في منطقة الشرق
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اخبار عربية
- «إسرائيل» توقف خمسة سودانيين تسللوا من لبنان
- الجيش المصري يعلن مصرع 126 إرهابياً بعمليات في سيناء
- اللجنة القطرية تبدأ صرف المساعدات النقدية لـ 100 ألف أسرة متعففة بغزة
- مساعدات سعودية لفلسطين لمواجهة كورونا
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الصحف العربية
القدس العربي
- فتح ترفض الانتقادات الموجهة لحكومة اشتية في تعاملها مع أزمة كورونا
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- إنذار فلسطيني نهائي لإسرائيل: سنوقف العمل بكل الاتفاقياتمسؤول دولي:
- مخطط الضم الإسرائيلي لن يوقف عبر التوبيخ.. والمنظمة تطالب بإجراءات استباقية
- السلطة الفلسطينية تتجه لتمديد حالة الطوارئ لشهر ثالث لمكافحة تفشي فيروس كورونا
- حماس: جرائم إسرائيل بحق الصحافيين هدفها “طمس الحقيقة”
- في احتفالات ذكرى قيام الكيان: فنانة فلسطينية من يافا ترفض جائزة تلفزيونية إسرائيلية…
- قوات الاحتلال تعتقل 12 مواطنا في الضفة الغربية وتهاجم صيادي ومزارعي غزة
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الشرق الأوسط
- العمال الفلسطينيون إلى إسرائيل ومبيت حتى نهاية رمضان
- الفلسطينيون العالقون في الأردن يعودون على دفعات
الخليج الإماراتية
- الاحتلال يواصل الاعتقالات ويقيم مقبرة للمستوطنين في قلقيلية -
الغد الأردنية
الاهرام المصرية
- إسرائيل تستولي على السلطة البلدية في الخليل بذريعة إنشاء مصعد
الاخبار اللبنانية
سيناريوات الضم في الضفة: كلمة الفصل للفلسطينيين
الشروق المصرية
- مسؤول أمريكي يحذر إسرائيل من المستثمرين الصينيين وسط أزمة كورونا
- السلطة الفلسطينية تتجه لتمديد حالة الطوارئ لشهر ثالث لمكافحة تفشي فيروس كورونا
الشرق القطرية
- اللجنة القطرية تبدأ صرف المساعدات النقدية لـ 100 ألف أسرة متعففة بغزة
- بدء صرف المنحة القطرية لـ100 ألف أسرة في غزة
- 130 نائباً بريطانيا يُطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل
- الاحتلال يصادر أراض فلسطينية بالضفة الغربية لإقامة مقبرة للمستوطنين
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- الاحتلال يصادق نهائيا على مشروع استيطاني في الخليل
- 232 حالة وفاة و16208 إصابة بكورونا لدى الاحتلال
- تسجيل وفاة جديدة لفلسطيني في ولاية كاليفورنيا بفيروس كورونا
- مشروع قانون لـ"الكنيست" لشرعنة ضم الأغوار ومستوطنات الضفة
- هيئة تُطالب "أونروا" بإعادة تفعيل مساعداتها للاجئين المهجرين من سوريا لغزة
- أمن السلطة يعتقل شابا من نابلس بتهمة توزيع طرود غذائية
- تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في القدس المحتلة
القدس المحلية
- اصابة مواطن بعد سطو مجهولين على استديو تصوير
- بينيت يوافق على مشروع استيطاني للسيطرة على الحرم الإبراهيمي بالخليل
- مدير عام "الأميرة بسمة" لـ"القدس": المؤسسة خسرت أكثر من 75٪ من دخلها
- غزة: استشهاد مقاوم بطلق ناري بالخطأ خلال الرباط
- ورقة معلومات حول ضم الضفة إلى إسرائيل وتأثيره على الفلسطينيين
- 232 حالة وفاة وأكثر من 16 الف حالة إصابة بكورنا في اسرائيل
الحياة الجديدة
- ملحم: إرتفاع عدد الإصابات اليوم إلى 15 بعد تسجيل 6 إصابات
- اللجنة الوطنية: "الإيسيسكو" تدعم قطاع التعليم الفلسطيني بتقنيات التعليم
- الاحتلال يمدد اعتقال محافظ القدس ويعتقل آخرين من مناطق متفرقة بالمدينة
- الاحتلال يعتقل مواطنين من القدس القديمة
- محافظ بيت لحم يصدر تعليمات جديدة للبنوك لاستقبال المواطنين
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- تسجيل "3" إصابات جديدة بفيروس كورونا بينهم طفلان في بدو وسعير
جريدة الأيام
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- »الحكومة الأردنية تعلن فتح جميع القطاعات الاقتصادية الأربعاء
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- »إصابة شاب برصاص مجهولين في جباليا
- » القبض على 3 متهمين بسرقة كنيسة في نابلس
وكالة صفا
- اشتية يرفع توصية للرئيس بتجديد حالة الطوارئ لمدة شهر
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- الصحة: إصابتان جديدتان بفيروس كورونا في القدس
وكالة الراي الفلسطينية
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- بلدية النصيرات: جبر يعمل لدينا منذ 4 سنوات وتم إلغاء نقله لقسم آخر
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فلسطين اليوم
- غزة: "الجهاد" تطلق حملة "وفاؤنا" لزيارة الجرحى وعوائل الشهداء والأسرى
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حدث في مثل هذا اليوم
- 4 أيار (مايو)
- 1994م توقيع اتفاق القاهرة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل بحضور الرئيس المصري حسني مبارك ووزير الخارجية الأمريكية وارن كريستوفر، بتأخير خمسة أشهر عن موعدها المحدد في إطار اتفاقية إعلان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، الذي جرى التفاوض عليه في عاصمة النرويج- أوسلو وتم توقيعه في العاصمة الأمريكية- واشنطن بتاريخ 13-9-1993م. تضمن بوجه الخصوص ما يلي: إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في مقاطعة أريحا: من منطقة تمتد على مساحة (54كم2) من إجمالي المقاطعة البالغة مساحتها (354كم2)، إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. من مساحة (219كم2)أي ما يعادل 60% من إجمالي مساحة القطاع البالغة (365كم2) ،خضوع توسيع منطقة الحكم الذاتي إلى مفاوضات جديدة، إقامة حرس فلسطيني على جسر اللنبي على الحدود الأردنية، تقسيم قوات الشرطة الفلسطينية البالغ عددها تسعة آلاف رجل سوف ينتشرون في مناطق الحكم الذاتي إلى أربع أقسام (الشرطة المدينة وشرطة الأمن العام وشرطة المخابرات وشرطة الطوارئ والإنقاذ) مع ضرورة وضع أسمائهم بتصرف إسرائيل التي تحتفظ بحق التسريح لكل من يتورط في أي نشاط إرهابي.
- 1948م قامت العصابات الإسرائيلية الإرهابية بقتل أكثر من 70 أسيراً من قرية عين الزيتون كانوا مقيدين بأيديهم وأرجلهم وقالت اليهودية نتيبا بن يهودا في كتابها "خلف التشويهات" عن مذبحة عين الزيتون في 3 أو 4 أيار عام 1948م: إنه أعدم حوالي 70 أسير مقيداً من أهالي القرية.
- 1948م عصابة الأرغون اليهودية تحتل قرية العباسية قرب مدينة يافا في فلسطين.
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