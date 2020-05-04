الاحتلال يوافق على مشروع استيطاني للسيطرة على الحرم الإبراهيمي

الخليل- الرأي

أعلن ما يسمى وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، موافقته على مشروع استيطاني بهدف وضع إسرائيل يدها بشكل كامل على الحرم الإبراهيمي ومحيطه.

وأِشار بينيت في تغريدة له على صفحته على تويتر ، إلى موافقته على المشروع بعد سنوات من التعطيل، لافتاً إلى أن المشروع عبارة عن مشروع استيطاني في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، يتضمن الاستيلاء على أراض فلسطينية في الخليل لإقامة طريق يمكن المستوطنين والمتطرفين اليهود من اقتحام الحرم الإبراهيمي، و بناء مصعد للمستوطنين بهدف الوصول للحرم بطريق أسهل.

ويأتي ذلك من خلال الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية خاصة بهدف تنفيذ المشروع، ودون الحاجة للحصول على موافقة بلدية الخليل التابعة للسلطة الفلسطينية.

وقال بينيت في تغريدته إن "كهف البطاركة (الحرم) هو ملك لإسرائيل وشعبها".

وسمح بينيت، بحسب ما ذكرته وسائل إعلامية اسرائيلية، لما يسمى "مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي"، بممارسة سلطاته لاستكمال جميع إجراءات التخطيط مقابل بلدية الخليل، على الأراضي الفلسطينية الخاصة التي سيتم الاستيلاء عليها لتنفيذ المخطط الاستيطاني، الذي يهدد بالاستيلاء على مساحات واسعة في محيط الحرم الإبراهيمي.

وشدد بينيت من خلال مصادقته على ضرورة "تنفيذ المشروع دون تأجيل"، وذلك في أعقاب حصوله على مصادقة السلطات القضائية، بالإضافة إلى مصادقة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية، يسرائيل كاتس.

وكان بينيت قد أعلن نهاية شباط/ فبراير الماضي، خلال تدشين بؤرة استيطانية جديدة باسم "نوفي كراميم" في مدينة الخليل المحتلة، إنه صادق على تخطيط "مشروع المصعد" في الحرم الإبراهيمي.

وقال: "يجب فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنة (كريات أربع) الواقعة شرقي المدينة، والحرم الإبراهيمي ومحيطه"