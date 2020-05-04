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أخبار » الأسرة و المجتمع

أضرار قلة النوم العصبية والاكتئاب وضعف الجهاز المناعي

04 آيار / مايو 2020 05:40

أضرار قلة النوم العصبية والاكتئاب وضعف الجهاز المناعي
أضرار قلة النوم العصبية والاكتئاب وضعف الجهاز المناعي

قلة النوم أو عدم أخذ القسط الكافى من النوم من الأمور التى تعرض صحة الشخص لبعض المضاعفات الصحية، وخلال  شهر رمضان المبارك لا نأخذ القسط الكافى من النوم، فالنوم يكون بعد صلاة الفجر، والاستيقاظ يكون فى الصباح الباكر للذهاب للعمل.

 
أضرار قلة النوم

وخلال هذا التقرير سنتعرف على أضرار قلة النوم، وذلك وفقا لموقع "healthline" ومنها:

- قلة النوم تشكل خطرا على الجهاز العصبى المركزى فى الجسم، وتجعل الشخص أقل قدرة على التركيز، وأيضا النسيان، فهذا الجهاز يعمل على نقل المعلومات من خلال الجسم، وعند النوم يزداد شعور بالراحة، ويزداد قدرة تشكل التشابكات العصبية، وعند التعرض لقلة النوم يتسبب فى هذا الأمر قلة التركيز، والتعرض للإصابة بالإجهاد.

- قلة النوم من الأمور التى تتسبب تعرض الشخص للتقلبات المزاجية، لأنها تزيد من فرص الإصابة بالعصبية الشديدة، والإصابة بالاكتئاب، والقلق.

أكد التقرير أن قلة النوم تعد من الأمور المسببة للإصابة بضعف الجهاز المناعى، فأخذ القسط الكافى من النوم يعد من الحيل الجيدة التى تساهم بشكل كبير فى تقوية الجهاز المناعى والحد من الإصابة بالفيروسات والبكتريا المختلفة.

وأشار التقرير إلى أن قلة النوم تشكل خطرا على صحة الجهاز التنفسى، وتجعله أكثر عرضة للإصابة بالأمراض النفسية المختلفة، كالرشح والإنفلونزا.

وأثبتت الدراسات الطبية أن قلة النوم تؤثر بشكل سلبى على الجسم، وتزيد من فرص الإصابة بزيادة الوزن، وذلك يرجع تأثر إفراز هرمون الشبع والجوع ويتسبب فى زيادة فرص تناول الطعام، ولذا يزداد الوزن.

يتسبب قلة النوم فى الشعور بالتعب والإرهاق الشديد فى الجسم، وعدم قدرة الجسم على القيام بأى نشاك نتيجة لعدم شعوره بالراحة التى يحتاجها الجسم.

قلة النوم تعد من الأمور المسببة للإصابة ببعض المضافعات الصحية المرتبطة بالغدد الصماء، والهرمونات فى الجسم، فتوثر قلة النوم على إفراز هرمون النمو، وأيضا هرمونات الغدد الصماء بالجسم.

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