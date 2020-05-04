وكالة الرأي الفلسطينية تنقذ حياة 13 مصاباً بالخرف من فيروس كورونا بفضل خبرتها في التمريض وكالة الرأي الفلسطينية بالصور.. أغرب القبائل: "أصحاب الأنوف العجيبة" يشوهون جميع النساء.. وكالة الرأي الفلسطينية ابتكار خلايا شمسية مرنة تصلح للاستخدام في الأجهزة الالكترونية وكالة الرأي الفلسطينية "كي لا ننسى".. جدارية عملاقة في ميلانو تكريماً للطواقم الطبية وكالة الرأي الفلسطينية شباب رفح يضم مدافع جاره الخدمات والجلاء يتعاقد مع لاعب الصداقة وكالة الرأي الفلسطينية جودين يخطط للعودة لاتلتيكو مدريد كمدرب وكالة الرأي الفلسطينية تأجيل انتخابات اتحاد الاتحادات الرياضية العربية لمدة عام بسبب فيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" ينفذ جولة زيارات رمضانية لأسر قادة العمل الرياضي في مدينة رفح وكالة الرأي الفلسطينية جوجل تفرض قيودا جديدة على إضافات متصفح كروم.. اعرف عملت ايه وكالة الرأي الفلسطينية 5 تطبيقات يجب تثبيتها في هاتفك الجديد قبل استخدامه
أخبار » الأسرة و المجتمع

هكذا يحارب معجون الأسنان كورونا!

04 آيار / مايو 2020 05:44

في محاولة جديدة لمنع تفشي فيروس كورونا، دعا أستاذ طب الأسنان بجامعة بريستول مارتن آدي إلى تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون باستمرار، مشيراً إلى أن معجون الأسنان يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بالفيروس أو نشره عن طريق الفم.

إلى ذلك، قال إن التأثير المضاد للميكروبات لمعجون الأسنان يستمر فقط من ثلاث إلى خمس ساعات.

اقترح أن يقوم الناس بتنظيف أسنانهم قبل الخروج للتأكد من التأثير النشط لمعجون الأسنان إذا ما اتصلوا بأشخاص آخرين.

وشدد على وجوب تعزيز ممارسة نظافة الفم الموصى بها بالفرشاة مرتين في اليوم لمدة دقيقتين، موضحاً أن العديد من أولئك الذين لا يفعلون ذلك هم من بين الأكثر عرضة لعدوى Covid-19، مثل كبار السن.

وكتب آدي في رسالة في صحيفة "تايمز": "أكد العلماء، على دور قطرات اللعاب في انتشار Covid-19، من أجل دعم أغطية الفم والأنف. ومن المدهش، بالتالي، عدم التأكيد على غسل الأسنان بالمعجون كإجراء فعال".

وتابع "يحتوي معجون الأسنان على نفس المنظفات الموجودة في جل غسول اليد الموصى به ضد فيروس كورونا. وفي الواقع، يستمر تأثير معجون الأسنان المضاد للميكروبات في الفم لمدة ثلاث إلى خمس ساعات، وبالتالي، سيقلل الحمل الفيروسي في اللعاب أو الإصابة بالفيروسات التي تدخل الفم".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير" توزع 500 طرد غذائي على عائلات مستورة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟