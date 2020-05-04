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تطبيق مشغل الميديا VLC يحصل على تحديث جديد.. اعرف مميزاته

04 آيار / مايو 2020 05:47

تطبيق مشغل الميديا VLC يحصل على تحديث جديد.. اعرف مميزاته
تطبيق مشغل الميديا VLC يحصل على تحديث جديد.. اعرف مميزاته

حصل تطبيق VLC لتشغيل الفيديو على حديث جديد وفر عدد من المميزات الجديدة، بما في ذلك شريط تنقل جديد في الأسفل وقائمة مشاركة جديدين، فعلى مدار العامين الماضيين، تم التخلي على شريط التنقل السفلي لصالح الإيماءات، ومع ذلك، يُفضّل الكثير من المستخدمين شريط التنقل عن هذه الإيماءات.

لكن الآن فإن تطبيق VLC ينضم إلى القائمة، ففي أحدث إصدار تجريبي للتطبيق يحمل رقم VLC 3.3 يحتوى الآن على واجهة بنموذج تنقل محدث مع بعض الميزات الأخرى، وذلك بحسب ما نشره الموقع الرسمي للتطبيق.

وعلى عكس بعض التطبيقات التي اعتمدت نموذج التنقل المبوب السفلي، لا يترك VLC مجال لدرج التنقل، حيث ببساطة تم إزالته وتم ضغط أو دمج جميع خياراته في علامات تبويب سفلية، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، حيث هناك أيضًا إجراء مشاركة جديد في الأسفل، ومع النقر على خيار المشاركة ستظهر لك واجهة المشاركة الافتراضية الخاصة بالنظام.

وخلال تشغيل مقطع فيديو، يمكنك الآن العثور على "معلومات الفيديو" في القائمة، على أن يتم عرض تفاصيل حول برنامج ترميز الفيديو ودقة الوضوح والتفاصيل الأخرى التي قد تكون ذات فائدة، والأهم من ذلك تحتوي هذه القائمة أيضًا على رسم بياني لمعدل البيانات للفيديو أثناء تشغيله.

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