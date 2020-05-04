جوجل تفرض قيودا جديدة على إضافات متصفح كروم.. اعرف عملت ايه

يمتلك متصفح جوجل كروم أكثر من 200 ألف إضافة مختلفة موجودة على متجر التطبيقات، لكن ليس جميعها مفيد بالطبع، وهو الأمر الذى تعمل جوجل حاليا على إصلاحه وتحسينه، وذلك من خلال فرض بعض القواعد والسياسات الجديدة التي ستطبق قريباً، والتى تلزم كافة المطورين بها أو سيتم حذف إضافاتهم من المتجر.

وبحسب موقع GSM الهندى، فقد أمهلت جوجل المطورين حتى 27 أغسطس القادم لتطبيق أية تعديلات ضرورية لتكون إضافاتهم ملتزمة تماماً بالقواعد الصارمة التي وضعتها جوجل، حيث كشفت الشركة عن مجموعة من الممنوعات والتى تضم ما يلى:

- لا يسمح للمطور بإدراج أكثر من إضافة تقوم بنفس الوظيفة.

-لا يسمح بالإضافات التي ترسل رسائل للمستخدمين بدون أن تمنحهم الخيار باستلامها أو رفض ذلك.

- لا يسمح أن تحوي الإضافة على بيانات مضللة مثل الوصف والشرح والعنوان والأيقونة ولقطات الشاشة والصور الترويجية.

- لا يسمح للإضافة الحصول على مركز أفضل في نتائج البحث من خلال التلاعب بعدد التنزيلات أو التقييمات والمراجعات.

- لا يسمح بالإضافات التي وظيفتها فقط تشغيل تطبيق آخر أو الدخول إلى موقع معين.

- لا يسمح بالإضافات التي تسيء استخدام الإشعارات من خلال عرض الإعلانات، الترويج المزعج، التصيد، أو أية رسائل غير مرغوبة من قبل المستخدم وتضر بتجربة التصفح.