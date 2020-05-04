"هنية" ينفذ جولة زيارات رمضانية لأسر قادة العمل الرياضي في مدينة رفح

رفح- الرأي

نفذ عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة ،جولة زيارات في مدينة رفح جنوبقطاع غزة، شملت عائلات قادة العمل الرياضي وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، حيث رافقه في الجولة العديد من الشخصيات الرياضية، اضافةً لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي شباب رفح.

حيث زار هنية لبيت المدرب الراحل الكابتن نايف عبد الهادي، صاحب التاريخ الرياضي الكبير لاعباً ومدرباً، والذي حقق العديد من الانجازات مع الأندية الغزية، وحفر اسمه بين كبار مدربي كرة القدم على مستوي فلسطين.

كما وزار هنية بيت الراحل سليمان أبو جزر رئيس نادي شباب رفح السابق، والذي قدم الكثير لفلسطين رياضياً ووطنياً، حيث أمضى (13) عاماً في سجون الاحتلال، قبل أن يخرج ليكمل مسيرته الرياضية الرائعة، ليرحل بعدها مخلداً اسمه في سجلات قادة العمل الرياضي، و كان في استقبال هنية كبار عائلة أبو جزر، والذين رحبوا بالزيارة وعبروا عن شكرهم لهنية والذي يثبت يوماً بعد يوم وفائه وانتمائه للأسرة الرياضية.

وضمن نفس الجولة قدم هنية واجب العزاء لعائلة الطفل الغريق رياض عدوان، والذي توفي أمس الجمعة غرقاً في بحر السودانية شمالي القطاع.

في حين، زار هنية بيت الأستاذ عصام قشطة عضو اللجنة الأولمبية الفلسطينية، والمتواجد في جمهورية مصر العربية منذ فترة، حيث كان في استقباله كبار العائلة.

وعلى شرف الأستاذ عبد السلام هنية أقام نادي شباب رفح مأدبة افطارٍ، بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكوادر النادي، حيث قامت إدارة الشباب بتكريم هنية لجهوده الكبيرة في خدمة الرياضية الفلسطينية، وتطويرها على صعيد البنية التحتية، اضافةً لمساهماته الكبيرة في مساعدة الأندية عبر تقديمه الدعم المادي لتنفيذ العشرات من المشاريع الصغيرة، والتي بدأت منذ توليه مهامه مساعداً للأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، حيث جاءت تلك المشاريع لتكمل مسيرة هنية الحافلة بالعطاء والانجاز، ولتؤكد بأنه الرجل المناسب في المكان المناسب.