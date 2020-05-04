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تأجيل انتخابات اتحاد الاتحادات الرياضية العربية لمدة عام بسبب فيروس كورونا

04 آيار / مايو 2020 05:57

تأجيل انتخابات اتحاد الاتحادات الرياضية العربية لمدة عام بسبب فيروس كورونا
تأجيل انتخابات اتحاد الاتحادات الرياضية العربية لمدة عام بسبب فيروس كورونا

أصدر اتحاد الاتحادات الرياضية العربية، قراراً يقضي بتأجيل اجتماعات الجمعيات العمومية الانتخابية للاتحادات الرياضية لمدة عام، لتعقد بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو المزمع إقامتها في تموز العام 2021.
وأوضح البيان أن قرار تأجيل اجتماع الجمعية العمومية والانتخابات، الذي اتخذه صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن بدر بن سعود بن عبد العزيز، رئيس اتحاد الاتحادات الرياضية العربية ورئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، يأتي بسبب ما يعانيه العالم من انتشار جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" التي أثرت على كافة مناحي الحياة في جميع دول العالم، وأفضت إلى تأجيل دورة الألعاب الأولمبية إلى صيف العام المقبل.
وأشار البيان إلى أن انتخابات الاتحادات الرياضية الدولية والقارية والعربية مرتبطة بدورة الألعاب الأولمبية، بالإضافة إلى تأجيل أو إلغاء العديد من الأنشطة الرياضية في العام 2020.
وبناءً على ما جاء في النظام الأساسي الموحد بالمادة (36) التي تنص على أن مدة دورة اللجنة التنفيذية 4 سنوات، تبدأ خلال ستة أشهر من انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، وفي حال لم يتم انتخاب لجنة تنفيذية جديدة، تصبح اللجنة التنفيذية الحالية لجنة تسيير أعمال يناط بها اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعقد جمعية عمومية انتخابية خلال ثلاثة أشهر.
واستناداً إلى المادة (36) من النظام الأساسي الموحد، تم اتخاذ قرار تأجيل اجتماعات الجمعية العمومية الانتخابية للاتحادات العربية، بما فيها اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية واتحاد الاتحادات العربية لمدة عام لتعقد بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2021.

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