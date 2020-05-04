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جودين يخطط للعودة لاتلتيكو مدريد كمدرب

04 آيار / مايو 2020 06:00

جودين يخطط للعودة لاتلتيكو مدريد كمدرب
جودين يخطط للعودة لاتلتيكو مدريد كمدرب

أكد دييجو جودين مدافع منتخب أوروجواي رغبته في العودة يوما ما لناديه السابق اتلتيكو مدريد الإسباني كمدرب وليس كلاعب.
وكتب جودين عبر حسابه على شبكة "إنستجرام" لتبادل الصور ،السبت، "عشت الكثير من اللحظات المذهلة مع اتلتيكو ، ولكني أعتقد أن هدفي في شباك برشلونة في طريقنا نحو لقب الدوري الإسباني عام 2014 هو الأفضل بالنسبة لي ولجماهير اتلتيكو".
وأضاف "لقد انتقلت لمرحلة جديدة في مسيرتي واستمتع بتجربتي مع إنتر ميلان".
وأوضح "لن أعود لأتلتيكو مدريد كلاعب ، هذا أمر مؤكد، ولكن لمهمة أخرى، من يعرف".
وقضى جودين تسعة مواسم ضمن صفوف أتلتيكو مدريد قبل أن ينتقل إلى إنتر ميلان.
وكان جودين ضمن منتخب أوروجواي الذي خرج من دور الثمانية ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2019) إثر الهزيمة أمام بيرو بضربات الجزاء الترجيحية. 

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