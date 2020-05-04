تنقذ حياة 13 مصاباً بالخرف من فيروس كورونا بفضل خبرتها في التمريض



تمكنت ممرضة بريطانية من إنقاذ أرواح ثلاثة عشر مريضاً مصابين بالخرف، بعدما ساعدتهم على التعافي من فيروس كورونا، بفضل خبرتها السابقة خلال أزمة أنفلونزا الخنازير.



وكانت ماريا سبولين قد عملت لمدة 20 عاماً في مستشفى غلينفيلد ليستر، وشاركت في علاج مرضى أنفلونزا الخنازير في 2009، واستخدمت خبرتها في هذا المجال لمساعدة مرضى الخرف في دار تشيرتش تشارم لرعاية المسنين، أصيبوا بفيروس كورونا مؤخراً.







وقالت ماريا: " لقد اكتسبت خبرة في مجال عزل المرضى أثناء وباء انفلونزا الخنازير، واستفدت من هذه الخبرة في التعامل مع 13 مسناً مصابين بالخرف التقطوا عدوى كورونا"



وخلال ظهورها في برنامج "صباح الخير بريطانيا"، تحدثت ماريا عن خطتها لمساعدة المقيمين في الدار الذين ظهرت عليهم أعراض وباء كورونا، وكيف قامت بإعداد جناح خاص لهم لمنع انتشار العدوى بين قاطني مركز المسنين الذي يعنى بالأشخاص المصابين بالخرف.



وعلى الرغم من الخطر المحدق بالمرضى المسنين الذين يعتبرون أكثر عرضة لخطر الوفاة بفيروس كورونا، تم شفاؤهم جميعاً، وأعلن المسؤولون خلو بيت الرعاية من الفيروس بشكل كامل.







من جهتها قالت هيلين والتون، مديرة دار الرعاية، إن فرصة انتشار الفيروس بين قاطني الدار كانت كبيرة، إلا أن خبرة ماريا ساعدت في الحد من تفشيه، وهذا إنجاز كبير جداً"



يذكر بأن أربعة موظفين عملوا على مدار الساعة لرعاية المرضى تحت إشراف ماريا، وحافظوا على أعلى مستوى من النظافة والتعقيم.



وبعد شفاء المرضى الثلاثة عشر تم تنظيف الجناح وتعقيمه ليبقى جاهزاً في حال عودة الفيروس، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

