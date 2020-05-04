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الأدلة الجنائية تنجز (21) تقريراً فنياً في أبحاث التزييف

04 آيار / مايو 2020 06:32

الأدلة الجنائية تعالج خلافات مالية بقيمة مليوني شيكل ونصف
الأدلة الجنائية تعالج خلافات مالية بقيمة مليوني شيكل ونصف

غزة- الرأي

أنجز قسم التزييف والتزوير التابع لدائرة المعمل الجنائي في إدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات (21) تقريراً فنياً في أبحاث التزييف.

وأوضح قسم التزييف والتزوير في تقرير إحصائية صادر عنه،  أن المجموع المالي للتقارير التي تم إنجازها بلغ قرابة 2 مليون وستمائة وثمانون ألف شيكل خلال شهر أبريل من العام الجاري.

وأشار إلى أن القضايا تنوعت بين سندات اقرار وإبراء ذمة، وعقود إيجار، وعقود اتفاق، وعقود بيع، وكمبيالات، وشيكات، ووكالات خاصة، مشيراً إلى أن هذا الانجاز الكبير يأتي في ظل تطور ورفع كفاءة الكادر البشري العامل في القسم.

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