المستشفى الجزائري يُقدّم 2362 خدمة خلال أبريل

غزة- الرأي

قدَّمت الطواقم الطبية في المستشفى الجزائري التابع لمديرية الخدمات الطبية العسكرية بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة 2362 خدمةً طبيةً خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي.

وأوضحت إحصائية صادرة عن المستشفى الجزائري أن عيادة الاسنان "182" خدمة و"530" استمارات الأقسام الداخلية وقدم قسم المختبر "566" خدمة وقسم البصريات "370" وقسم الاشعة "436" خدمة فيما تم تقديم "278" وصفة طبية.

من جانبه، أكد مدير المستشفى الجزائري، العقيد وائل شقفة أن الأطقم الطبية في المستشفى استقبلت 2,357 ما بين عسكري ومدني من سكان المحافظة خلال شهر أبريل الماضي.

وأشار إلى أن قسم الأطفال استقبل "230 "حالة، ومبيت أطفال"13" حالة، وعيادات الجراحة "521" حالة وعيادة النساء والولادة "284" حالة وقسم الاستقبال "869" وعيادات الباطنة "914" حالة، وحالات أخرى "613" حالة.

وبين أن الحالات التي استقبلها المستشفى تنوعت بين "مراجعين عسكرين من منتسبي وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة، وغيرهم من المواطنين المدنيين.