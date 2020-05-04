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داخلية خان يونس تُنجز 3546 معاملة خلال أبريل

04 آيار / مايو 2020 06:38

داخلية خان يونس تُنجز 3546 معاملة خلال أبريل
داخلية خان يونس تُنجز 3546 معاملة خلال أبريل

خان يونس- الرأي

أنجزت مديرية داخلية خانيونس -الشق المدني- 3546 معاملة للمواطنين في المحافظة، خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي.

وسلمت دائرة الأحوال المدنية خلال الشهر الماضي، سكان المحافظة 2646 وثيقة ومعاملة رسمية، فيما سجلت المديرية خلال الشهر ذاته 707 مولوداً جديداً، و 76 حالة وفاة.

وأوضحت أن عدد المعاملات المتعلقة بالشؤون العامة والجمعيات بلغت 251 معاملة، والشؤون القانونية 630 معاملة، بينما أنجزت 15 معاملة جوازات،و دائرة الإقامات وشؤون أجانب 4 معاملات.

وأشارت إلى أن معاملات مديرية داخلية خانيونس الخاصة بالأحوال المدنية شملت تسجيل مواليد، وتبليغ عن وفيات، وإصدار بطاقات هوية أولى وبالية وبدل فاقد، وبطاقات تعريف، وتعديل حالات اجتماعية، وتغيير عنوان وملاحق وتصديقات.

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