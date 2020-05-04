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عشائر خان يونس تُعالج 91 قضيةً خلال أبريل

04 آيار / مايو 2020 06:40

عشائر خان يونس تُعالج 91 قضيةً خلال أبريل
عشائر خان يونس تُعالج 91 قضيةً خلال أبريل

خان يونس- الرأي

عالجت الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح في وزارة الداخلية والأمن الوطني بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة 91 قضية خلال شهر أبريل.

وذكرت شؤون العشائر في إحصائية لها أن القضايا المعالجة تنوعت ما بين قضايا مالية ومشاجرات واراضي وسرقة وغيرها.

وبينت أن مكاتبها في المحافظة انجزت 50 قضية مشاجرات و13 قضية مالية و2 حوادث، إلى جانب 12 قضايا عائلية  و 6 قضايا أرض و6قضايا سرقة بالإضافة إلى 3 قضايا متنوعة.

كما أوضح حمدان النجار مسير مكتب عشائر محافظة خانيونس أنه تم خلال الشهيد ذاته 150 زيارة خارجية على الدواوين و والعائلات لحل النزاعات.

وأشار إلى أنه مكتب العشائر  يسعى جاهداً لإصلاح ذات البين ومعالجة جميع القضايا التي تصلهم بشكل ودي.

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