أبو الريش : الدور المجتمعي ركن رئيس في تعزيز اجراءات الوقاية لمواجهة جائحة كورونا

غزة- الرأي

أكد وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش على أهمية الدور المجتمعي في تعزيز اجراءات الوقاية لمواجهة جائحة كورونا باعتباره ركنا أساسيا في سلسلة الاجراءات .

جاء ذلك خلال مشاركته في لقاء ترأسه رئيس متابعة العمل الحكومي معالي د. محمد عوض ، ووكيل وزارة الداخلية اللواء توفيق أبو نعيم مع الوجهاء والمخاتير في قطاع غزة ضمن سلسلة اللقاءات الحكومية مع مكونات المجتمع لوضعهم في مستجدات العمل الحكومي لتحصين المجتمع امام جائحة كورونا .

وقال د. أبو الريش : " أن وزارة الصحة تواصل متابعة انفاذ جملة من الاجراءات الوقائية والاحترازية للتعامل مع تطورات المشهد وتسارع انتشار الوباء عالميا وفي دول الاقليم ، مشيرا الى أن الوزارة سخرت كافة امكانياتها ومواردها في تعزيز الاجراءات وتشكيل خط الدفاع الاول عن صحة المواطن " .

واوضح د. ابو الريش أن هناك عاملان يحكمان هذه المرحلة ومستقبلها هما شدة الاجراءات الحكومية من ناحية ، والتزام المجتمع من ناحية اخرى ، وانه في حال لم تكن اجراءاتنا مضبوطة وسلوكنا سليم ستكون خسائرنا كبيرة والنتائج لا سمح الله وخيمة ".

وبين أن هناك 3 سيناريوهات متوقعة في المستقبل أصعبها انتشار الفيروس لا قدر الله داخل قطاع غزة ، والثاني الذي نتمنى الوصول اليه وهو عدم انتشار الجائحة نهائيا ، أما الاحتمال الثالث فهو الذي يتم العمل عليه حاليا ضمن اربع محاور ، اولها ضبط المعابر والحدود سواء حركة الافراد او البضائع وهو ماتم العمل عليه بشكل جيد والثاني هو وضع خطط وضوابط وقائية لدى الوزارات والتي قطعت شوطا كبيرا فيه ايضا ، وثالثهما هو ان تتوفر لدى وزارة الصحة المسوحات الكافية أما رابعها تعزيز السلوك المجتمعي " .

وأضاف : " أن مجمل الجهود التي تبذل من وزارة الصحة وبمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة تيقى أمام تحدي كبير ، مالم يتضاعف الدور المجتمعي والتحلي بالمسئولية ، فالجميع مسئول كل في موقعة في تعزيز جدار الحماية أمام هذا الخطر الداهم ، وأن لمختلف القطاعات المجتمعية الدور المهم في ذلك " .

وأوضح د. ابو الريش أنه يمكن القول أن وزارة الصحة نجحت والى حد كبير في حماية المجتمع امام هذه الجائحة ، حيث لم يتم تسجيل أي اصابة داخل المناطق السكنية في قطاع غزة ، وان ذلك يجب أن لا يقابل بحالة من التراخي في اتباع اجراءات الوقاية والسلامة المجتمعية " .

وأشار د. أبو الريش الى أن 20 مركزا للحجر الصحي يقدمون الرعاية والمتابعة الصحية لـ 1950 مستضافا ممن عادوا مؤخرا الى قطاع غزة عبر معبر رفح البري ، لاتمام فترة الحجر المقررة بـ 21 يوما عملا بالأحوط "