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بمناسبة اليوم العالمي للصحافة ،،،

" هنية " يثمن الدور الوطني للإعلام الرياضي الفلسطيني

04 آيار / مايو 2020 09:12

" هنية " يثمن الدور الوطني للإعلام الرياضي الفلسطيني

غزة- الرأي

زار عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة،  بيت الإعلامي الكبير جمال الحلو" أبو كاظم "، رفقة بعض الاعلاميين الرياضيين، بمناسبة اليوم العالمي للصحافة.
وقال" هنية " إن  زيارة " الحلو " جاءت وفاءً لجهده الكبير وعطائه اللامحدود خلال عمله في مجال الاعلام الرياضي لسنواتٍ طويلة، مؤكداً بأن الحلو ترك بصمة اعلامية رياضية رفقة العديد من الإعلاميين المميزين ( غازي غريب، عبد الله الكرنز، اضافة لمن توفاهم الله أمثال ، تيسير جابر، شاهر خماش ، عادل شحادة، والشهيد عاهد زقوت).
ووجه هنية التحية للإعلاميين الفلسطينيين بشكل عام والرياضيين منهم على وجه الخصوص، والذين كانوا صوتاً للحق وعيناً للحقيقة، في مواجهة غطرسة الاحتلال وممارساته الظالمة بحق أبناء شعبنا.
وأشاد هنية بالجهود العظيمة لصحافتنا الرياضية في ظل جائحة كورونا، حيث انخرط الاعلاميون الرياضيون في مواكبة الأحداث وكانوا على قدرٍ من المسؤولية، في دليل واضح على انتمائهم الكبير نحو شعبهم ووطنهم.

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