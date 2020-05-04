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الاحتلال يعتقل 8 مواطنين بالضفة

04 آيار / مايو 2020 09:23

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين 8 مواطنين بينهم أسرى محررون من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين براء سمير عمار وعبد بيقاوي وهما من بلدة قفين قرب طولكرم، كما اعتقلت عميد الحوتري من نابلس.

وفي جنين، اعتقل الاحتلال نورس فراس صبيح من قرية مركة قرب المدينة، وجرى اقتحام منزل الأسير مراد أبو صلاح في بلدة عرابة جنوبًا، ومن رام الله جرى اعتقال الأسير المحرر زياد أبو سالم من قرية أبو شخيدم شمالًا.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عبد الفتاح عطا أبو جحيشة من إذنا غربًا، إلى جانب المحررين محمد إسحق أبو هشهش ومحمود إسحق أبو هشهش من دورا جنوبًا.

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