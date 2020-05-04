استشهاد قسامي بطريق الخطأ أثناء الرباط

شمال القطاع - الرأي

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشهيد أدهم محمود محمد المصري (18 عاماً) من مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت الكتائب، إن الشهيد المصري ارتقى إثر إصابته بطريق الخطأ أثناء الرباط على الثغور.