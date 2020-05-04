بلدية جباليا النزلة تنسق مع بلدية بيت لاهيا لمنع ضخ المياه العادمة لشاطئ البحر

غزة- الرأي

تابعت بلدية جباليا النزلة، شكاوى المواطنين حول تسرب المياه العادمة إلى شاطئ البحر، من مضخة مشروع عامر، وقد أوضحت البلدية أن إدارة وتشغيل وصيانة هذه المضخة الواقعة على حدود النفوذ بين البلديتين مسؤولية بلدية بيت لاهيا.

وقد زار وفد من بلدية جباليا النزلة مقر بيت لاهيا والتقى برئيسها أ. عز الدين الدحنون، وشمل وفد البلدية كلا من نائب الرئيس أ. صالح سلمان، وعضو المجلس البلدي محمد دكة، ومدير دائرة المياه والصرف الصحي م. حمدي مطير، ورئيس قسم التشغيل والصيانة أحمد شحادة، ورئيس قسم الصرف الصحي محمد أبو ريالة ورئيس قسم الكهرباء والإنارة م. شادي عوكل.

واتفق الطرفان على تشكيل فريق فني من البلديتين لمتابعة عمل المضخة والتعرف على الأعطال التي تدفعها للتوقف عن العمل، وضخ المياه العادمة إلى البحر، وتعهد الجانبان على العمل الجاد من أجل إيقاف هذه الحالة، وضمان عدم تكرارها.

وفي ذات السياق زار وفد فني من بلدية جباليا النزلة بحضور رئيس قسم الصيانة والتشغيل م. أحمد شحادة مقر المضخة، وتابع مع فريق بلدية بيت لاهيا الإجراءات اللازمة لمنع ضخ المياه العادمة لشاطئ البحر