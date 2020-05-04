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ضمن نشاطات المعلمين في التعلم عن بعد

"أتعلم بنفسي" مبادرة تعليمية نوعية في مجال التعليم الالكتروني

04 آيار / مايو 2020 10:20

"أتعلم بنفسي" مبادرة تعليمية نوعية في مجال التعليم الالكتروني

غزة- الرأي- سامي جاد الله

ينفذ مجموعة من المعلمين والمعلمات مبادرة "أتعلم بنفسي"، و تصنف المبادرة من النشاطات النوعية التي تطبقها الطواقم التعليمية في محافظات غزة ضمن التعليم الإلكتروني والتواصل مع الطلبة خاصة في ظل تعطيل الدراسة بسبب جائحة كورونا.

وتشجع وزارة التربية والتعليم العالي جميع المعلمين والمعلمات على تنفيذ المبادرات التعليمية في هذا المجال، كما عقدت دورات تدريبية للطواقم التدريسية حول كيفية توظيف التعليم الالكتروني لخدمة العملية التعليمية.

ومبادرة "أتعلم بنفسي" عبارة عن إطلاق صفحة تفاعلية باسم "أتعلم بنفسي" على فيسبوك تحتوي على بطاقات التعلم الذاتي والدروس التعليمية في مختلف المراحل الدراسية، ومجموعة عامة باسم "أتعلم بنفسي" تضمنت الفيديوهات التي يقوم بتسجيلها الأطفال أثناء دراستهم لمناهجهم.

وتقود المبادرة المعلمة وفاء حجازي معلمة تصميم جرافيك بمدرسة شادية أبو غزاله الثانوية للبنات تحت إشراف المديرة نبيهة المدهون، كما يتكون فريق المبادرة من الأستاذة أمل زقوت مديرة مدرسة جباليا الابتدائية المشتركة ب، والأستاذة سمر أبو شمالة معلمة رياضيات في مدرسة جباليا الابتدائية المشتركة أ تحت إشراف المديرة ايمان عوض، والأستاذة نسرين قطينه من الضفة الفلسطينية وهي المعلمة الفائزة بالجائزة معلم فلسطين2019 من مدرسة شهداء دورا الأساسية تحت إشراف المديرة هويدا النمورة، والأستاذة هناء حجازي معلمة تكنولوجيا في مدرسة أم الفحم الثانوية للبنات تحت إشراف المديرة سماهر أبو العينين.

و تهدف المبادرة إلى تعزيز التعلم الذاتي للطلبة من خلال توفير كم وافر من البطاقات التعليمية والأساليب التعليمية مع وجود المعلمين والمعلمات عبر الصفحة للرد على استفسارات الطلبة والنقاش التعليمي الفاعل.

و امتدت أطراف المبادرة لتشمل جميع المناطق الجغرافية في أنحاء الوطن وإشراك عدد كبير من الطلبة ، ومن الجدير بالذكر أن المبادرة قد وظّفت أنماط التعلم الثلاثة (البصري – السمعي- الحركي)، وتخاطب أنواعاً عدة من الذكاءات لدى الطلبة (اللفظي اللغوي – الجسمي الحركي- الاجتماعي) و تسعى لتوظيف فئات عمرية مختلفة من الطلبة.

وتعرض المبادرة على صفحتها عدة محتويات لخدمة الطلبة منها: روابط للمواقع التعليمية في كل أرجاء الوطن ، استضافة عروض ودروس في المنهاج، نشاطات التعلم من خلال الدمى والتمثيل، بطاقات أسئلة وأجوبة حكومة ووكالة، نشاطات في تنمية الرسم، التوعية الصحية لمرض كورونا، بوستات رمضانية في القيم والأخلاق.

و تتضمن صفحة المبادرة مسابقات مثل: أنا بطل البرمجة في التكنولوجيا، "أنا الراوي " لتنمية التفكير الإبداعي والتأليف لدى الطلبة، أنا ممثل صغير، ارسم وتحدى كورونا.

وينفذ فريق المبادرة دورات تدريبية عن بُعد في مجال المحتوى التعليمي وأصبحوا أعضاء مدربين ومعتمدين من برنامج ميكروسوفت المخصص للتعليم التفاعلي .

يشار إلى أن طالبات مدرسة شادية أبو غزالة الفرع الصناعي شاركن في تصميم الدمى الورقية التي تميزت فيها فيديوهات مسابقة أنا ممثل صغير وصممن بطاقات تفاعلية تعليمية.

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