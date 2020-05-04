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تعليم شمال غزة تفتتح ورشة عمل حول الصفوف الافتراضية لطلبة الثانوية العامة

04 آيار / مايو 2020 11:01

تعليم شمال غزة تفتتح ورشة عمل حول الصفوف الافتراضية لطلبة الثانوية العامة
تعليم شمال غزة تفتتح ورشة عمل حول الصفوف الافتراضية لطلبة الثانوية العامة

غزة- الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، ورشة عمل حول الصفوف الافتراضية لطلبة الثانوية العامة عبر تقنية Google Classroom بمشاركة عدد من معلمي الثانوية العامة.

وافتتح الورشة التي عقدت بمدرسة بيت لاهيا الثانوية للبنين، مدير التربية والتعليم أ. نبيل العرابيد، ومدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الإدارات التربوية د. معين أبو جاسر، ومدير المدرسة أ. غازي المدهون، ونائبه أ. أحمد ابو نومر، والمدرب مشرف التكنولوجيا د. عطايا عابد.

وأوضح أ. العرابيد أن هذه الورشة تأتي في سياق جهود المديرية ومن خلفها وزارة التربية والتعليم، للتغلب على الآثار التي خلفتها جائحة "كورونا" على سير العملية التعليمية.

وأكد أ. العرابيد أن تعزيز ثقافة التعليم الالكتروني في أوساط المعلمين والطلبة، يعكس مدى قدرة القائمين على العملية التعليمية تحويل التهديدات التي خلفتها الجائحة إلى فرص ونجاحات، مشدداً على أن المرحلة المقبلة سوف تشهد مزيدا من التركيز على التعليم الالكتروني وإنشاء ما بات يعرف باسم الصفوف الافتراضية عبر تقنية Google Classroom.

ولفت أ. العرابيد إلى أهمية اكتساب الطلبة والمعلمين على حد سواء مهارات التعاطي مع الوسائل التكنولوجية لخدمة العملية التعليمية، خاصة في أوقات الأزمات التي تحول دون انتظام العملية التعليمية بشكل طبيعي.

وتوجه أ. العرابيد بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح هذه الورشة من معلمين ومشرفين، متمنياً النجاح والتوفيق للجميع.

95661671_2856021084447732_5342061390548959232_n_2 تعليم شمال غزة تفتتح ورشة عمل حول الصفوف الافتراضية لطلبة الثانوية العامة
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