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النيابة العامة تحقق في 3236 قضية جنائية خلال الأسيوع الماضي

04 آيار / مايو 2020 11:11

النيابة العامة تحقق في 3236 قضية جنائية خلال الأسيوع الماضي
النيابة العامة تحقق في 3236 قضية جنائية خلال الأسيوع الماضي

غزة- الرأي

باشرت النيابة العامة التحقيق في 3236 قضية جنائية عرضت عليها من مختلف المحافظات، شارك في إنجازها 15عضو نيابة مناوب في مراكز الشرطة والنيابات.

وأظهرت النيابة العامة خلال المجوز الأسبوعي م نتاريخ25/4/2020 إلى  30/4/2020، أنه تم توقيف ثلاثمئة وثلاث وأربعون متهماً وفق الأصول القانونية في قضايا تمس الأمن العام، واستئخار توقيف باقي المتهمين استكمالاً للتحقيقات أو كفرصة للمصالحة.
 ولفتت إلى التزم المواطنين بتلقي البيانات من مصادرها فلم تسجل قضايا للإشاعات وكذلك كان الالتزام الواضح بالتعليمات الوقائية في قضايا الحجر الصحي فلم تسجل أي قضية .
 في حين،أوضحت أنه تم توقيف أحد عشر متهماً في قضايا مخدرات (تعاطي - إتجار)، و استكملت الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وتم تحريز المواد المضبوطة.
تم توقيف متهمَين في قضايا سطو على بيت سكني ومركز تعليمي، وجاري استكمال الإجراءات القانونية.
وأكدت النيابة العامة تعاملها بحزم وصرامة في كافة وقائع الاستغلال ورفع الأسعار والاحتكار والغش التجاري والجرائم الاقتصادية، فقد تم توقيف 6 متهمين في القضايا والمحاضر المحالة لها من وزارة الاقتصاد ومباحث التموين والمواطنين، بشأن الجرائم المّاسة بالأمن والاستقرار الاقتصادي في الوطن، وتحقيق الردع الخاص والعام لكافة مرتكبي هذه الجرائم.
وثمنت النيابة العامة جهود مأموري الضبط القضائي العاملين في الميدان (مباحث التموين، مفتشي وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة ووزارة الصحة والبلديات) بالإضافة إلى قوات الأمن والشرطة، على الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والصحة والسكينة العامة والحد من الجرائم في مجتمعنا الفلسطيني.

النيابة العامة تحقق في 3236 قضية جنائية خلال الأسيوع الماضي 95989804_2945224662231892_2809840417623769088_n 95715317_2945224608898564_8022272101677268992_n
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