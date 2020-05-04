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الاحتلال يعتقل مقدسياً فور الإفراج عنه من سجن جلبوع

04 آيار / مايو 2020 11:24

القدس المحتلة – الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأسير المقدسي نهاد زغير (42 عاما) فور الإفراج عنه من سجن جلبوع، بعد قضائه 35 شهرا في الأسر.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت زغير في شهر حزيران/ يونيو عام 2017 وخضع لتحقي قاس في زنازين معتقل المسكوبية.

والأسير نهاد متزوج و أب لأربعة من الأطفال، و يعمل مدرباً رياضياً في مؤسسة برج اللقلق ويعتبر من الشخصيات البارزة في القدس

يشار إلى أن سلطات الاحتلال تتعمد التنغيص على الأسرى المقدسيين لحظة تحررهم باختطافهم من أمام بوابات السجون لمصادرة حقهم بفرحة التحرر و لمنعهم من المشاركة في اي احتفال أو تجمع، ولضرب الحاضنة الاجتماعية التي تلتف دوماً حول قضية الأسرى

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