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تنفيذ مشروع لتشغيل 300 عامل وخريج في غزة

04 آيار / مايو 2020 11:42

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي:

شرع الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، اليوم الإثنين، بتنفيذ مشروع الإنعاش الاقتصادي للعمل الكريم في قطاع غزة "التشغيل المؤقت".

ويستهدف المشروع الذي ينفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني UNDP/PAPP وبتمويل من حكومة النرويج تشغيل نحو 300 عامل وخريج من قطاع غزة ممن يعانون من البطالة ضمن الفئة العمرية من 18-55 سنة، حيث سيعمل المستفيدون من المشروع لفترة مؤقتة تتراوح ما بين أربعة وعشرة شهور.

وسيتركز عمل المستفيدين، وفق بيان لصندوق التشغيل، في أنشطة متعلقة بالتطهير والتعقيم لمكافحة وباء فيروس كورونا ""COVID 19، وذلك بالشراكة مع تسع بلديات في قطاع غزة مع التركيز على البلديات الصغرى، بالإضافة لفرقة عمل الزراعة.

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