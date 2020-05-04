صرف حقوق الغير مدني وعسكري عن شهر مارس اليوم

أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف حقوق الغير -مدني وعسكري عن شهر 3/2020 .

وقالت في تصريح وصل "الرأي"، إن الصرف سيكون ظهر اليوم الاثنين في كافة فروع بنك البريد.