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صرف حقوق الغير مدني وعسكري عن شهر مارس اليوم

04 آيار / مايو 2020 11:59

أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف حقوق الغير -مدني وعسكري عن شهر 3/2020 .

وقالت في تصريح وصل "الرأي"، إن الصرف سيكون ظهر اليوم الاثنين في كافة فروع بنك البريد.

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