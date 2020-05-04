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برعاية "مؤسسة أحباء غزة ماليزيا"

الشباب والرياضة تكرم الفائزين بجائزة فلسطين لأفضل مركز شبابي 2019

04 آيار / مايو 2020 12:42

"الشباب والرياضة" تكرم الفائزين بجائزة فلسطين لأفضل مركز شبابي 2019

غزة- الرأي

كرمت وزارة الشباب والرياضة الفائزين بجائزة فلسطين لأفضل مركز شبابي 2019، صباح اليوم الاثنين، في مقر الوزارة بغزة.

جاء ذلك، بحضور أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد نادر النوري قمر الزمان مدير مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، وجمال العقيلي مدير عام الشباب، وبهاء الدين السر مدير الاتحادات والمراكز الشبابية.


وشمل التكريم المراكز الخمسة الأولى التي أعلنت الوزارة عن فوزها في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، وهي مركز شباب الأمة المركز الأول وجائزة مالية قيمتها (2000) دولار، ومركز سواعد الشبابي المركز الثاني وجائزة قيمتها (1500) دولار، ومركز بناء الشبابي المركز الثالث وجائزة قيمتها (1000) دولار، ومركز المشروع الخيري الشبابي وجائزة قيمتها (700) دولار، ومركز البيت الآمن الشبابي وجائزة قيمتها (500) دولار.


وتحدث أحمد محيسن وكيل الوزارة مرحبا بمؤسسة أحباء غزة ماليزيا ومديرها محمد نادر النوري، وأشاد بدور المؤسسة الداعم لبرامج الوزارة، وشكر الشعب الماليزي على دوره البارز في مساندة الشعب الفلسطيني في كافة الظروف.


وهنأ محيسن المراكز الفائزة بالجائزة ودعاها للمزيد من العمل من أجل تنفيذ برامج ريادية لخدمة الشباب والمجتمع الفلسطيني، وشكر الدور الذي لعبته المراكز الشبابية الفاعلة في محافظات غزة وما قدمته من مبادرات وبرامج نوعية ساهمت في إبراز دور الشباب وقدرتهم على العطاء والوقوف إلى جانب المجتمع رغم الظروف الصعبة.
من جانبه شكر محمد نادر النوري مدير مؤسسة أحباء غزة ماليزيا جهود الوزارة، وما تقدمه من برامج هادفة للشباب واحتضان القدرات المميزة التي يملكها شباب فلسطين، وقال متحدثاً باسم الشباب الماليزي:" نحن نسعى لتعزيز الدعم لشباب فلسطين، ونرغب في الاستفادة من تجربة الشباب في البلدين وتطوير العلاقة الأخوية بين الشعبين الشقيقين".
وأكد النوري أن مؤسسته تعمل جاهدة لمساندة المجتمع الفلسطيني وتنفذ برامج متنوعة ثقافية وتنموية وإغاثية وتدريبية وغيرها سعياً لتوفير الفرص للشباب والتغلب على الحصار والظروف الصعبة التي تعيشها فلسطين.
وبدورهم عبر رؤساء المراكز الشبابية الفائزة عن تقديرهم للوزارة وما قدمته من جهد في تنفيذ المسابقة، وتشجيع الشباب على التنافس وتقديم الأفضل، كما شكروا دعم مؤسسة أحباء غزة ماليزيا ووقوفها إلى جانب شباب فلسطين عبر الكثير من البرامج والمبادرات النوعية.
وتضمن التكريم توزيع الدروع التقديرية للفائزين والمكافآت المالية، كما قدم وكيل الوزارة درعاً تقديريا لمؤسسة أحباء غزة ماليزيا.

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