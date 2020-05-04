الاحتلال يهدم منشأة زراعية شرق طوباس

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منشأة زراعية في قرية تياسير شرق مدينة طوباس.
وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن الاحتلال هدم منشأة زراعية للمواطن مراد جابر، مساحتها 36 مترا مربعا، مسقوفة بألواح (الزينكو)، بحجة عدم الترخيص.
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04 آيار / مايو 2020 12:47
طوباس – الرأي:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منشأة زراعية في قرية تياسير شرق مدينة طوباس.
وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن الاحتلال هدم منشأة زراعية للمواطن مراد جابر، مساحتها 36 مترا مربعا، مسقوفة بألواح (الزينكو)، بحجة عدم الترخيص.
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