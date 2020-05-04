الرقابة بوزارة الصحة تؤكد على استمرار متابعتها لجهوزية مراكز الحجر الصحي

غزة- الرأي

أكد مدير عام الرقابة الداخلية بوزارة الصحة د. ماهر شامية، الاستمرار في متابعة الالتزام بالإجراءات والسياسات التي اتخذتها وزارة الصحة لتحصين المجتمع ضد وباء فيروس "كورونا".

ونوه إلى أن ذلك يأتي في المراكز الصحية المفتوحة التي تقدم خدماتها الصحية للمواطنين، ومراكز الحجر الصحي المختلفة في المدارس والمستشفيات والفنادق، وغيرها من أماكن الحجر الصحي من خلال الفرق المركزية المدربة والموزعة على محافظات قطاع غزة.

وأوضح د. شامية، أن الفرق تقوم بالاطلاع المباشر والمستمر على أماكن الحجر الصحي ومدى جهوزيتها، وتسليط الضوء على أهم الاحتياجات اللازمة وايصالها للمختصين لتوفيرها من المواد اللوجستية كالملابس الواقية والمحاليل الكحولية والمعقمات اللازمة للكادر الطبي.

وأشار إلى العمل على تسريع وتيرة العمل لكل الفرق، وتوفير خط اتصال آمن مع الكوادر الصحية في المواقع الميدانية لمراكز الحجر للتأكد من مدى الجاهزية والرضا بالنسبة للخدمات المقدمة في مراكز الحجر لحماية المجتمع وتحصينه في مواجهة فيروس " كورونا".