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حمد: قرار مجدلاني بتسريح الموظفين تخبط وعنصرية ضد غزة

04 آيار / مايو 2020 12:51

وكيل وزارة التنمية الاجتماعية غازي حمد
وكيل وزارة التنمية الاجتماعية غازي حمد

غزة - الرأي

قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بغزة غازي حمد إن قرار الوزير أحمد مجدلاني بتسريح موظفي الوزارة في قطاع غزة يدل على مدى التخبط والعنصرية والكراهية التي يتبناها ضد أهالي قطاع غزة.

وأضاف حمد في تصريح وصل "الرأي" نسخة عنه اليوم الاثنين: "هذه ليست المرة الأولى للوزير مجدلاني، فلدى استلامه الوزارة قبل نحو عام كانت أول خطوة قام بها ضد قطاع غزة ودون اي مبرر إغلاق البرنامج الوطني وتسريح أكثر من مئة موظف، وتحريض الكثير من المؤسسات على وقف مشاريعها بقطاع غزة".

وأشار إلى أنه "من الصادم قيام مجدلاني بهذه الخطوات العدائية فقط لصالح عضو في تنظيمه (جبهة النضال الشعبي) لؤي المدهون وللتغطية على أخطائه وخروقاته مغلبا الجانب السياسي على أي جوانب إنسانية وأخلاقية".

وذكر حمد، أن "الوزير مجدلاني وضع قطاع غزة ومئات الموظفين في كفة ووضع عضو النضال الشعبي لؤي المدهون في كفة، وسبق أن أرسلنا له رسالة أوضحنا له فيها كل المخالفات والخروقات التي ارتكبها لؤي المدهون وسعيه إلى تخريب الاتفاق لكنه تمسك بالاكاذيب التي سوقها له لؤي كونه من نفس التنظيم".

وأكد أن مثل هذه القرارات المتسرعة والمتخبطة تزيد من حدة معاناة الفقراء والفئات الضعيفة، وترسخ من المواقف المعادية للوزير مجدلاني تجاه أهالي ومواطني قطاع غزة.

وشدد حمد على أن هذا الأمر يستدعي من كل القوى الحية والمؤسسات والجمعيات الوقوف بقوة ضد سياسات مجدلاني وتصرفاته وسياساته التي تصب في إحكام الحصار على قطاع غزة.

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