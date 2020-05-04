شؤون عشائر الشمال تُعالج 87 قضية خلال أبريل الماضي

غزة- الرأي

عالجت إدارة شؤون العشائر ولجان إصلاح محافظة شمال غزة، 87 قضية متنوعة خلال أبريل الماضي، عبر مقرات لجانها ومكاتبها المنتشرة بأرجاء المحافظة.

وأظهرت إحصائية صادرة عن إدارة شؤون العشائر إنجاز لجانها لعدة قضايا منها 45 قضية شجار و12 قضية مالية و4 حوادث مرورية، بالإضافة ل 8 قضايا عائلية.

وبينت الإحصائية إنجاز لجان شؤون العشائر 8 قضايا سرقة و3 قضايا أراضي و7 قضايا أخرى.

يذكر أنه تنشط عشر لجان إطلاح بمحافظة الشمال تعمل ليلاً نهاراً لتحقيق السلم والاستقرار المجتمعي من خلال التوفيق بين الناس وإصلاح ذات البين ومعالجة الخلافات والمشاكل التي تقع بين المواطنين.