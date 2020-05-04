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منخفض جوي وكتلة هوائية باردة يوم غدٍِ الثلاثاء

04 آيار / مايو 2020 03:44

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة يوم غد الثلاثاء، وتتكاثر السحب في السماء خلال ساعات النهار.

وأضافت أن البلاد ستتأثر بكتلة هوائية باردة نسبياً ومنخفض جوي، بحيث تتساقط زخات متفرقة من الأمطار اعتباراً من ساعات الظهر والعصر وتكون غزيرة ورعدية في بعض المناطق أحياناً.

وتكون الرياح شمالية غربية نهاراً تتحول الى جنوبية غربية في المساء والليل مع هبات نشطة خصوصاً في الجبال.

ويوم الأربعاء يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في ساعات النهار وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة في بعض المناطق في ساعات الصباح حتى الظهيرة.

وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة بشكل واضح خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة، مع هبات قوية في الجبال، والله تعالى أعلم

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