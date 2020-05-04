الإيجاز الصحفي الحكومي حول جائحة كورونا 4 مايو 2020

غزة- الرأي:

استعرض مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة مساء اليوم الاثنين، 4-5-2020، آخر التحديثات حول خطة الوقاية من فيروس "كورونا" الذي يواصل الانتشار في أرجاء العالم.

وكانت التحديثات كالتالي:

وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية تراجع يومياً جملة الاجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا في قطاع غزة.

أنهت وزارة الصحة فترة الحجر الصحي لـ 205 مستضاف في مراكز الحجر الصحي وفق البرتوكول الصحي المعتمد وجميعهم بحالة صحية جيدة من العائدين بتاريخ 13 ابريل 2020.

وزارة الصحة تجري إجراءاتها الصحية لإنهاء الحجر الصحي 362 مستضاف خلال الساعات القادمة بعد إتمام الفحوصات المخبرية اللازمة.

المختبر المركزي أتم فحص 339 عينة مخبرية جميع نتائجها سلبية ولم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة ولازال عدد كبير من العينات تحت الفحص.

الطاقم الطبي في مستشفى العزل يتابع 5 حالات مصابة بفيروس كورونا لازالت تحت العلاج وحالتهم مطمئنة ولازالت 3 حالات من المتعافين داخل مركز الحجر الصحي بمعبر رفح.

وزارة الصحة تتابع منزلياً الحالات التسع المتعافية بعد مغادرتها لمركز الحجر الصحي بمعبر رفح للاطمئنان على سلامتهم وعملاً بالأحوط.

وزارة الصحة تؤكد ان الضامن الرئيس لنجاح سلسلة الاجراءات الاحترازية يكمن في تعزيز السلوك المجتمعي، وأن المرحلة الراهنة لا توجب التراخي وذلك وفقا لتوصيات اللجنة الفنية والاستشارية وغرفة الطوارئ المركزية لمواجهة كورونا.

تفشي الوباء في المنطقة وعودة المرض لمتعافين في مختلف البلدان يقلق الطواقم الطبية وهو نذير خطر على قطاع غزة.

نشدد على كافة المواطنين الالتزام بقاعدة السلامة والوقاية (خليك بالبيت) والمحافظة على النظافة المستمرة مع وجوب ارتداء الكمامة والتباعد وتطهير الايدي وتجنب الزحام عند الخروج للضرورة القصوى.

ندعو كبار السن والأطفال ومرضى ضعف المناعة والجهاز التنفسي والامراض المزمنة الى مزيد من الحذر والتزام المنازل وتجنب الأماكن العامة والتجمعات واتباع إجراءات الوقاية المستمرة.

نؤكد على الالتزام بجملة الاجراءات الوقائية في الأسواق والمحال التجارية ومنافذ تقديم الخدمات للجمهور وفقا لتوصيات وزارة الصحة.

وزارة الصحة تعاني نقصا حادا في الموارد الصحية الأساسية جراء نفاذ 44 % من الادوية و29 % من المستهلكات الطبية و56 % من لوازم المختبرات وبنوك الدم.

ما وصل الينا من وزارة الصحة في رام الله منذ بداية العام وحتى اللحظة يمثل 5 % من الاحتياج السنوي والبالغ 47 مليون دولار أي ما يكفي لتغطية 18 يوم عمل فقط في المرافق الصحية .

نشكر دولة قطر الشقيقة على استمرار المنحة المخصصة للوقود والجوانب الانسانية ونؤكد أنه لم يصل وزارة الصحة أي دعم لمواجهة جائحة كورونا في إطار هذه المنحة.

نطالب المؤسسات الأممية والجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها الكاملة في رفع الحصار الإسرائيلي والإسراع في انقاذ الوضع الصحي في قطاع غزة وتلبية الاحتياجات الملحة من الادوية والمستهلكات الطبية وكميات كافية من مواد الفحص المخبري واسرة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي لقطاع غزة.