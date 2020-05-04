تأجيل معرض إكسبو دبي 2020 بسبب فيروس كورونا

وكالات-الرأي:

أعلن المكتب الدولي للمعارض، اليوم الإثنين، موافقة أكثر من ثلثي أعضائه على قرار اللجنة التنفيذية، بتأجيل موعد معرض "إكسبو 2020 دبي" لمدة عام، إلى الفترة من 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 حتى 31 مارس/ آذار 2022.

وذكر المكتب في بيان، أن دعم تأجيل "إكسبو دبي" ستتم الموافقة عليه رسميا في 29 مايو/ أيار الحالي، بعد انتهاء مهلة التصويت المقررة.

وأجبر انتشار فيروس كورونا محليا ودوليا، الحكومة الإماراتية على التقدم رسميا، إلى المكتب الدولي للمعارض بطلب تأجيل معرض "إكسبو 2020 دبي"، إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

ويعد إكسبو، من أهم المعارض للأعمال والفعاليات الثقافية، ويقام كل خمس سنوات في مدينة يختارها المكتب الدولي للمعارض، ومقره باريس، وكان من المقرر إقامته بمدينة دبي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.