أبونعيم: أكثر من 170 مواطناً بانتظار عودتهم من الأردن

غزة- الرأي:

قال وكيل وزارة الداخلية في قطاع غزة، اللواء توفيق أبو نعيم، إن أكثر من 170 مواطناً من العالقين في المملكة الأردنية، سيصلون خلال الأيام القادمة عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة، وسيتم نقلهم إلى مراكز الحجر الصحي الاحترازي وفق الإجراءات المعتادة.

وشدد أبو نعيم، خلال استقباله وفدا من هيئة مسيرات العودة، على ضرورة استكمال الإجراءات حتى نجتاز محنة كورونا بسلام، مبيناً أن وزارة الداخلية الى جانب الوزارات الأخرى، قطعت شوطاً في مواجهة هذا الوباء، لكن هذا لا يعني أننا وصلنا الى نهاية الطريق.

وأهاب وكيل وزارة الداخلية، بالمواطنين الاستمرار في اتخاذ كافة احتياطات الأمن والسلامة خلال تنقلاتهم في الأماكن العامة والخاصة، حرصاً على سلامتهم.

وأكد على استمرار الجهود في تقديم الخدمات للمستضافين بمراكز الحجر الصحي في جميع محافظات غزة، لافتا إلى أن إجراءات إنهاء الحجر الصحي للعائدين عبر معبر رفح خلال شهر أبريل الماضي، ستستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

كما توجه أبو نعيم بالشكر لقطاعات شعبنا المختلفة على تحملها لأعباء المرحلة، ومساندتها للأجهزة الحكومية في فرض إجراءات الوقاية والسلامة، لاسيما القطاع الخاص، والبلديات، ومؤسسات المجتمع المحلي، وأصحاب الفنادق والمطاعم، والجمعيات الخيرية.

بدوره، أثنى رئيس هيئة مسيرات العودة ومواجهة الصفقة، خالد البطش، على الدور الكبير الذي قامت به وزارة الداخلية والأمن الوطني إلى جانب الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى لمنع تفشي وباء كورونا داخل القطاع.

وأكد على ضرورة الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الوقائية وعدم التهاون فيها، داعياً إلى عدم التراجع عن تلك الإجراءات، ومواجهة حالة التراخي المجتمعي من أجل ضمان سلامة أبناء شعبنا، مضيفا "مازلنا تحت تهديد هذا الوباء".

وأشار البطش، إلى أنه من الضروري تنفيذ حملات إعلامية توعوية للمواطنين، تشترك فيها كافة الجهات ذات العلاقة، من أجل تحصين مجتمعنا من هذا الوباء.